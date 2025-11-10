Pedro Jiménez 10 NOV 2025 - 01:02h.

Dos de los cuatro concursantes que se encuentran en 'El Oasis' -Cristian y Rocío- se han enfrentado a un complicado reto. Y es que la incertidumbre es total en ellos: "no están expulsados, pero tampoco están en la casa de 'Gran Hermano'". Es por ello que la segunda oportunidad de estar junto al resto de sus compañeros ha pasado, entre otras que tendrán más adelante, por una incursión en la casa, como bien les ha explicado Ion Aramendi, "para poder investigar y sacar sus conclusiones en otras decisiones que han tenido que tomar este mismo domingo".

Una incursión que la han hecho camuflados de militares y de manera muy sigilosa. Y algo muy, pero que muy importante. En caso de que fueran descubiertos por el resto de sus compañeros, como bien les ha anunciado Ion Aramendi, serían expulsados "de manera fulminante". Primero lo han hecho Cristian y Rocío y, posteriormente, Sofía y Noah.

Pues bien, después de un divertido momentazo entre los cuatro concursantes y Ion, mostrándole a este que se habían preparado en tiempo récord para que esa incursión sea lo más exitosa posible, Rocío ha dado el pistoletazo de salida a lo que ha sido, sin duda, uno de los grandes momentos de este primer debate de 'Gran Hermano'. La amiga de Desirée ha aparecido totalmente camuflada con uniforme militar y entre las plantas del salón de 'Gran Hermano'.

La de Jerez de la Frontera ha ido siguiendo todas las indicaciones de un Ion Aramendi que, desde le plató, le ha ido diciendo cada paso que han tenido que dar. "Al suroeste" o "Reptando" han sido algunas de las palabras del presentador a la concursante, quien ha seguido todo al dedillo, en ocasiones un poco perdida. Todo esto en una casa totalmente deshabitada y sin ninguno de los otros concursantes que se encuentran fuera del 'Oasis' presentes.

Rocío se ha dirigido a la 'Habitación Langosta' y una vez allí ha tenido que buscar la cama de su gran amiga Desirée: "Coge algo rápido, algo que haya podido perder". Tras hacer lo que Ion le ha pedido y coger unas bragas, la concursante ha vuelto rápidamente a su lugar de origen estratégico: "¡Bravo!", ha dicho Ion Aramendi.

Cristian y su entrada a la casa

El siguiente ha sido Cristian, que se ha dirigido rápidamente, también bajo las indicaciones del 'coronel Aramendi', a la 'Habitación Tropical'. "Madre mía, la que hay aquí liada", ha dicho el concursante. Un Cristian que ha ido directo al armario de Joon, con la misma misión que su compañera de 'Oasis', cogerle algo de valor a su gran amigo y llevárselo consigo.