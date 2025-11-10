Gran Hermano Madrid, 10 NOV 2025 - 13:43h.

Tras el debate, la casa amanece con una tensión que se agrava cuando Aroa tiene un gesto con Edurne e Íñigo que comentan con sus compañeras

Aroa, a lágrima viva, se desahoga con sus compañeros de 'GH20' tras su discusión con Jonay: "Es un estratega"

La casa amanece tras el primer debate de 'Gran Hermano 20' con un tema principal de conversación: Aroa y su actitud. Y es que, horas antes, se producía un conflicto en directo con la concursante que conseguía que la casa se posicionara.

Lejos de rebajarse la tensión, ésta se acrecienta cuando la protagonista pasea de buena mañana por el jardín donde se encuentra la pajarera. Edurne trata de saludar a Aroa en varias ocasiones pero la concursante no recibe respuesta. Su actitud sienta mal a la granhermana, quien critica junto a sus compañeras Patricia y Almudena la actitud combativa con la que percibe que se ha despertado Aroa.

"Ni buenos días, tía"

Edurne, vestida de flamenco, le cuenta a Patricia y Almudena el gesto matutino que ha tenido Aroa tras el debate de 'Gran Hermano 20' de ayer: "Se ha parado en la puerta y digo 'Buenos días'. Ni buenos días, tía. Y le he vuelto a decir 'Aroa, buenos días'". "Entonces, ¿para qué sale?", se preguntan las granhermanas. Y es que, según les cuenta, han salido ella junto a Paula y el 'Quili' para hablar, quedándose Aroa detrás de él.

"Se queda retratada", señala tajante Almudena. Mientras, Patricia confiesa que, tras cerrar el directo, estuvo hablando con ella pero no cómo lo hacía antes para conocerla. "Yo estaba en realidad con Paula y ella vino a hablar con Paula para quejarse de gente de los suyos porque le molestó que se posicionaran. Le molestó muchísimo lo que hizo Belén", confiesa.

Aroa también aseguró que "se iban a matar entre ellos" porque ella no iba a hablar más, señala Patricia. Un comentario que hace reír irónicamente a Edurne: "Que no va a decir nada, una mier**". Una actitud que contrasta con la seguridad que mostraba anteriormente pues, según asegura Almudena, ella estaba convencida que ni ella, ni su 'team' se irían.

Sin embargo, Edurne deja claro que no le afecta en nada la actitud de su compañera: "Yo estoy la mar de tranquila, no me ha afectado en absoluto". "No te ha quitado el sueño", apunta Almudena.

