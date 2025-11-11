Gran Hermano 11 NOV 2025 - 23:59h.

Los concursantes mantiene unas citas rápidas durante la cita donde pueden hablar de sus enfrentamientos

Mamadou explota ante la acusación de "mueble" por parte de Jonay: "A la mínima faltas al respeto"

Durante la fiesta de la noche, los concursantes de ‘Gran Hermano 20’ han podido mantener unas citas rápidas entre ellos para poder expresar sus sentimientos. Mamadou y Jonay protagonizaron durante los posicionamientos un tenso enfrentamiento por la comida, por ello, en una de estas citas José Manuel y el de Barcelona han podido compartir sus puntos de vista sobre lo ocurrido.

El de Granollers pidió afectado que saliera la a luz quién había dicho que él come más embutido que el resto. Jonay al escuchar esto saltaba directamente hacía su compañero: “Así haces algo, que yo pensaba que eras un mueble, un muñeco”. El concursante no dudó en defenderse: “Eres un falso. Vas de buenecito, de que tienes formas y eres un falso (..) Pienso que eres un altanero, que vas de educado y a la mínima faltas al respeto”.

En este contexto, José Manuel, que ha podido compartir una cita en la fiesta para hablar de todo lo ocurrido, no ha dudado en ser completamente sincero con el de Granollers. En primer lugar, llegaba dispuesto a lanzar su primera pregunta al concursante: “¿Por qué siempre tienes que ser tú el último en terminar de hablar?”, a lo que Mamadou responde que “mi ego no me lo permite”.

Mamadou reclama a José María el control y su ansia

Asimismo, el de Sevilla le explica que “si no llevas la razón hay que callarse. Yo cuando no la llevo lo hago”. Sin embargo, el catalán le recrimina que no lo asume. Por otro lado, sobre los problemas surgidos durante la comida, Mamadou le pide que le explique el por qué de tanto control y ansia porque “no lo entiendo” Ante esto, su compañero de reality asegura que “en la cocina hay que tenerlo así porque sino mira lo que pasa…”

Mamadou no ha dudado en explicar a José María que realmente “no me caes mal”, pero si que considera que muchas veces controla en exceso y de nuevo, Jonay le reitera que si hay problemas habiendo comida, “imagina si no la hubiera”, asegura. Tras esto, el concursante le daba la razón.