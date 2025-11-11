Gran Hermano 11 NOV 2025 - 18:09h.

Durante los posicionamientos de 'GH 20: La vida en directo', Jonay y Mamadou se enfrentaron

Mamadou y Jonay protagonizaron un tenso enfrentamiento durante los primeros posicionamientos de ‘Gran Hermano 20’ y todo empezó por el calificativo que utilizó el canario para referirse a su compañero.

Al ser acusado de comer más que el resto, el de Granollers pidió explicaciones al resto de concursantes del reality en ‘GH 20: La vida en directo’ y exigió que saliera a la luz la persona que había dicho que él se había comido más lonchas de embutido que los demás.

“¿Cuándo me he puesto cuatro lonchas? Que salga ya el que lo ha dicho porque me voy a cabrear”, dijo él, visiblemente afectado. Una frase incendiaria a la que Jonay respondió diciendo: “Así haces algo, que yo pensaba que eras un mueble, un muñeco”, dijo.

Al escuchar la palabra “mueble” salir de la boca de su compañero, el catalán no dudó en defenderse: “Eres un falso. Vas de buenecito, de que tienes formas y eres un falso (..) Pienso que eres un altanero, que vas de educado y a la mínima faltas al respeto”, declaró.

“A mí nadie me va a mandar callar como me has mandado tú antes. Tú sí que eres un mueble, que se te ve poco. Ya te he dado un vídeo y a ver si a la próxima te salvas sin tener que comerte un grillo”; continuó Mamadou, muy molesto con su compañero.

Un enfrentamiento que duró varios minutos, donde Jonay le dijo en varias ocasiones a su compañero que siempre permanecía “neutral” y Mamadou apodó al canario como ‘Mr. Formas’, haciendo alusión a que perdía la compostura en las confrontaciones.

