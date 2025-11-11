Almudena empieza a soltarse en Villa Playa y se acerca a Borja: "Eres una tentación para mí"
La novia de Maria ha protagonizado sus primeros acercamientos en 'La isla de las tentaciones 9'
Desde que puso un pie en República Dominicana, Almudena no ha parado de pensar en su novio, Darío. Llevan once años juntos y asegura estar tan enamorada que le ha sido imposible tentarse. Desde que comenzó su paso por 'La isla de las tentaciones 9', no ha conseguido disfrutar de la experiencia. Y eso fue lo que su chico le pidió precisamente la última vez que estuvieron frente a frente.
Con el paso de los días, Almudena parece ir encontrando poco a poco su lugar. A pesar de que al principio no conseguía desconectar y pasárselo bien, ha habido alguien que lo ha conseguido.
Durante una de las fiestas de Villa Playa, la novia de Darío ha comenzado a charlar e incluso bailar con uno de los solteros, Borja, que no ha dudado en aprovechar la ocasión para decirle lo cómodo que se siente con ella: "Estaba hablando con Calush arriba y digo... Eres la única con la que no me siento juzgado, me siento bien, ¿sabes? Puedo ser yo".
Acto seguido, ella le ha pedido comprensión: "Yo quiero que tú me entiendas", le ha dicho preocupada. Aunque él no ha dudado en calmarla y hacerla sentir cómoda: "¿Cómo no te voy a entender, hija? Esto tiene que ser lo más complicado para ti. Pero me das miedo, en serio, porque eres una persona que me puede gustar. Pero bueno, es el precio a pagar por venir aquí, qué te voy a decir".
Almudena, sobre Borja: "Me encanta que me haga reír"
Tras sus palabras, ambos se han abrazado en el salón y ella le ha agradecido su actitud: "Gracias por todo, te lo digo de verdad. Sé que esto no tiene que ser nada fácil para ti". Algo que, momentos más tarde, ha compartido también con el equipo del programa: "Siento que poco a poco me voy sintiendo más cómoda con Borja, siempre tiene alguna tontería y que me haga reír me encanta. Me siento súper bien con él".
La fiesta avanzaba y ellos mantenáin cierto contacto hasta terminar en las tumbonas de la piscina. Allí, una vez más, él le ha confesado cómo se siente: "Me rayo porque me apetece abrazarte, me apetece ser cercano contigo. Me apetece hacerte cosquillas, me apetece... No entiendo por qué te miro así, de esta manera". Ella ha intuido por qué camino iban sus palabras: "¿Y quieres poner freno entonces?".
Él se ha negado, pero le ha dejado claro que su comodidad es lo primero: "No quiero, pero no quiero que tú te sientas incómoda en ningún momento. No quiero dar un paso y que eso sea algo malo para ti. Hay momentos en los que me apetece coger y decirte 'vente conmigo'. Cogerte, ponerme aquí contigo, ponerme así y estar aquí en silencio contigo y simplemente estar contigo".
"Es un niño muy especial"
"Pues ya está, pues hazlo", le ha respondido ella dispuesta a seguir avanzando con él. "Yo no sé si ni siquiera te gusto, ya no gustar, si no atraer", le ha conesado él. Algo que ella no ha dudado en aclararle: "Yo sí siento que tú eres una tentación para mí. Pero yo cada día estoy más enamorada de mi novio, no sé cómo explicarlo".
Aunque, una vez más, ha intentado hacerlo con el equipo del programa: "Mi tentación aquí es Borja. Yo siento que no lo quería ver o no lo podía ver porque no tenía ojos para otra persona. A día de hoy no los tengo, pero no sé... Es muy especial, la verdad, ese niño".