Laura Ceballo 11 NOV 2025 - 21:54h.

Nieves y Lorenzo abren su corazón antes de poner fin a su paso por 'La isla de las tentaciones 9'

Una sanción sin precedentes en 'La isla de las tentaciones 9' lleva a Lorenzo y Nieves a ‘La hoguera de las consecuencias’

Compartir







Por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones', los protagonistas de la novena edición han tenido que enfrentarse a una decisión que lo iba a cambiar todo. Todas las parejas se saltaron las normas antes de separarse definitivamente a pesar de los continuos avisos de Sandra Barneda y esto, tal y como les adelantó la presentadora, iba a tener serias consecuencias.

Y es que, ante tal comportamiento, una pareja iba a tener que abandonar el programa. Y no solo eso. Ellos mismos iban a ser los encargados de decidir para cuál de las cinco parejas había terminado la aventura. Finalmente, Lorenzo y Nieves fueron los elegidos por sus compañeros. Tras despedirse de todos ellos, la pareja tuvo que enfrentarse a la que ha sido la primera 'Hoguera de las consecuencias' en la historia del programa.

Al reencontrarse en la hoguera frente a Sandra Barneda, ambos han vivido un momento de lo más tenso. Su paso por las villas ha sido corto, pero intenso, y los dos tienen mucho que reprocharse. Dispuestos a contarse cómo se sienten, Nieves no ha dudado en confesar las dudas que le han surgido sobre su relación. Por su parte, Lorenzo ha optado por decirle lo que siente y dejarle claro que quiere salir del programa con ella.

La decisión final de Nieves

Tras quedar claro que Lorenzo pretende continuar su historia con Nieves, ahora le toca a ella sincerarse y responder a la gran pregunta: ¿quiere salir de 'La isla de las tentaciones' sola, con su novio Lorenzo o con un nuevo amor?

Antes de comunicar su decisión final, no ha dudado en recapitular e insistir una vez más: "Tenemos que cambiar muchas cosas, de verdad". Él le ha asegurado que así sería: "Vamos a hacerlo, sabes que estoy preparado".

Acto seguido, Nieves se ha dirigido a Sandra Barneda para explicarle exactamente lo que siente: "Yo a mi novio le amo. Es que le amo mucho. Es que yo me he intentado tentar y no me ha salido porque yo a él le quiero". Lorenzo ha aprovechado la ocasión una vez más para volver a recalcar sus sentimientos: "Yo tampoco, si es que tenemos que irnos juntos. Estamos hechos el uno para el otro".

Eso sí, esto no ha impedido que Nieves se mantuviera firme a pesar de decidir, finalmente, apostar por su relación: "Yo le amo, pero pienso que tenemos que cambiar muchas cosas, de verdad. Pero yo me quiero ir con él".

Lorenzo: "Voy a cambiar lo que haga falta"

Al escuchar sus palabras, Lorenzo se ha lanzado a besarla y abrazarla, y no ha dudado en repetirle una vez más lo mucho que siente por ella: "No sabes lo importante que eres para mí, voy a cambiar cualquier cosa del mundo por ti, lo que haga falta. Me iría debajo de un puente si es contigo, te lo juro".

"Es que estamos como dos pu*** cabras, de verdad. Es que le amo", se ha explicado Nieves con Sandra Barneda. Después de despedirse de la presentadora y despedirse de la hoguera, ella repetía una última vez a Lorenzo qué es lo que toca ahora: "Yo te amo pero, por favor, tenemos que hablar de muchas cosas. Tú piensas que me conoces, pero me tienes que conocer mejor".