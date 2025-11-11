Logo de telecincotelecinco
Nieves se rompe al comunicar su decisión final en 'La hoguera de las consecuencias': "Tienes que conocerme mejor"

Nieves se rompe al comunicar su decisión final en 'La hoguera de las consecuencias'
Telecinco.es
Por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones', los protagonistas de la novena edición han tenido que enfrentarse a una decisión que lo iba a cambiar todo. Todas las parejas se saltaron las normas antes de separarse definitivamente a pesar de los continuos avisos de Sandra Barneda y esto, tal y como les adelantó la presentadora, iba a tener serias consecuencias.

Y es que, ante tal comportamiento, una pareja iba a tener que abandonar el programa. Y no solo eso. Ellos mismos iban a ser los encargados de decidir para cuál de las cinco parejas había terminado la aventura. Finalmente, Lorenzo y Nieves fueron los elegidos por sus compañeros. Tras despedirse de todos ellos, la pareja tuvo que enfrentarse a la que ha sido la primera 'Hoguera de las consecuencias' en la historia del programa.

Al reencontrarse en la hoguera frente a Sandra Barneda, ambos han vivido un momento de lo más tenso. Su paso por las villas ha sido corto, pero intenso, y los dos tienen mucho que reprocharse. Dispuestos a contarse cómo se sienten, Nieves no ha dudado en confesar las dudas que le han surgido sobre su relación. Por su parte, Lorenzo ha optado por decirle lo que siente y dejarle claro que quiere salir del programa con ella.

El reencuentro de Nieves y Lorenzo en la hoguera
La decisión final de Nieves

Tras quedar claro que Lorenzo pretende continuar su historia con Nieves, ahora le toca a ella sincerarse y responder a la gran pregunta: ¿quiere salir de 'La isla de las tentaciones' sola, con su novio Lorenzo o con un nuevo amor?

Antes de comunicar su decisión final, no ha dudado en recapitular e insistir una vez más: "Tenemos que cambiar muchas cosas, de verdad". Él le ha asegurado que así sería: "Vamos a hacerlo, sabes que estoy preparado".

Acto seguido, Nieves se ha dirigido a Sandra Barneda para explicarle exactamente lo que siente: "Yo a mi novio le amo. Es que le amo mucho. Es que yo me he intentado tentar y no me ha salido porque yo a él le quiero". Lorenzo ha aprovechado la ocasión una vez más para volver a recalcar sus sentimientos: "Yo tampoco, si es que tenemos que irnos juntos. Estamos hechos el uno para el otro".

Eso sí, esto no ha impedido que Nieves se mantuviera firme a pesar de decidir, finalmente, apostar por su relación: "Yo le amo, pero pienso que tenemos que cambiar muchas cosas, de verdad. Pero yo me quiero ir con él".

Lorenzo: "Voy a cambiar lo que haga falta"

Al escuchar sus palabras, Lorenzo se ha lanzado a besarla y abrazarla, y no ha dudado en repetirle una vez más lo mucho que siente por ella: "No sabes lo importante que eres para mí, voy a cambiar cualquier cosa del mundo por ti, lo que haga falta. Me iría debajo de un puente si es contigo, te lo juro".

"Es que estamos como dos pu*** cabras, de verdad. Es que le amo", se ha explicado Nieves con Sandra Barneda. Después de despedirse de la presentadora y despedirse de la hoguera, ella repetía una última vez a Lorenzo qué es lo que toca ahora: "Yo te amo pero, por favor, tenemos que hablar de muchas cosas. Tú piensas que me conoces, pero me tienes que conocer mejor".

