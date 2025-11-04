Tras las primeras horas sin saber nada de sus parejas, Almudena y Helena no pueden aguantar la presión y se derrumban

Las parejas ya han separado sus caminos en 'La isla de las tentaciones' y el contacto cero está pasando factura en algunas de ellos. Es el caso de Almudena, pues después de que Sandra le preguntase qué tal se encontraba, esta se sinceraba: "Esto es una tortura".

Sin embargo, la pareja de Darío no tarda en derrumbarse: "No quiero preocuparos". Tras mostrarle su apoyo, Almudena decide apoyarse en el hombro de Sandra: "Es como que necesito saber que está bien".

Poco después, el resto de sus compañeras se unen para ver qué está sucediendo y le aconsejan que se intente divertir, aunque eso implique no hablar con los solteros. Pero Almudena es incapaz porque no le sale.

"Me levanto por la mañana, pienso en Darío y no puedo evitar tener miedo. Me dicen 'Cómo estás' y yo todo el rato 'Bien' porque yo soy así en mi vida. No le cuento mis sentimientos a otro que no sea Darío", confiesa rota.

Helena se derrumba: "Siento que me merezco todo lo malo"

Helena le confiesa a sus compañeras de villa que está rayada porque no quiere que su pareja piense que está hablando mal de él y estas le preguntan qué sucedería si fuera él quien le fallase a ella: "Me lo tomaría como que yo le he fallado mucho y ahora me toca a mí".

"Te machacas mucho", le dice uno de los solteros. Una frase que marca a Helena, pues se derrumba nada más escucharla. "Siento que me merezco todo lo malo ahora mismo", confiesa la madrileña.

"Me he puesto a llorar porque soy muy contradictoria y siempre digo 'No hay nadie mejor que yo' pero por dentro sé que 100% no me quiero", confiesa en un momento a solas. Además de afianzar su relación, Helena espera que le sirva para conseguir quererse un poco más.