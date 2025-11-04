Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones

Almudena y Helena sufren sus primeros bajones tras experimentar el contacto cero con sus parejas: "Esto es una tortura"

Almudena y Helena sufren sus primeros bajones tras experimentar el contacto cero con sus parejas: "Esto es una tortura"
Helena se derrumba al hablar de su pareja'La isla de las tentaciones'
Compartir

Las parejas ya han separado sus caminos en 'La isla de las tentaciones' y el contacto cero está pasando factura en algunas de ellos. Es el caso de Almudena, pues después de que Sandra le preguntase qué tal se encontraba, esta se sinceraba: "Esto es una tortura".

Sin embargo, la pareja de Darío no tarda en derrumbarse: "No quiero preocuparos". Tras mostrarle su apoyo, Almudena decide apoyarse en el hombro de Sandra: "Es como que necesito saber que está bien".

PUEDE INTERESARTE
Almudena se rompe al confesar el miedo que tiene por perder a su novio, Darío, en 'La isla de las tentaciones 9', tras 11 años juntos
Almudena se rompe al confesar el miedo que tiene por perder a su novio, Darío, en 'La isla de las tentaciones 9', tras 11 años juntos

Poco después, el resto de sus compañeras se unen para ver qué está sucediendo y le aconsejan que se intente divertir, aunque eso implique no hablar con los solteros. Pero Almudena es incapaz porque no le sale.

PUEDE INTERESARTE

"Me levanto por la mañana, pienso en Darío y no puedo evitar tener miedo. Me dicen 'Cómo estás' y yo todo el rato 'Bien' porque yo soy así en mi vida. No le cuento mis sentimientos a otro que no sea Darío", confiesa rota.

Helena se derrumba: "Siento que me merezco todo lo malo"

Helena le confiesa a sus compañeras de villa que está rayada porque no quiere que su pareja piense que está hablando mal de él y estas le preguntan qué sucedería si fuera él quien le fallase a ella: "Me lo tomaría como que yo le he fallado mucho y ahora me toca a mí".

Rodri y Helena reconocen los baches que han atravesado como pareja desde que comenzó su relación: "Yo era la otra"
Rodri y Helena reconocen los baches que han atravesado como pareja desde que comenzó su relación: "Yo era la otra"

"Te machacas mucho", le dice uno de los solteros. Una frase que marca a Helena, pues se derrumba nada más escucharla. "Siento que me merezco todo lo malo ahora mismo", confiesa la madrileña.

"Me he puesto a llorar porque soy muy contradictoria y siempre digo 'No hay nadie mejor que yo' pero por dentro sé que 100% no me quiero", confiesa en un momento a solas. Además de afianzar su relación, Helena espera que le sirva para conseguir quererse un poco más.

Temas