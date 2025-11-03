El mallorquín se ha abierto al desvelar cuál es el principal problema que atraviesa su noviazgo

Almudena se rompe al confesar el miedo que tiene por perder a su novio, Darío, en 'La isla de las tentaciones 9', tras 11 años juntos

Compartir







Gilbert se ha abierto en canal al confesar cuál es el principal problema que atraviesa su noviazgo con Claudia, con la que lleva cerca de un año y medio. El militar mallorquín de 24 años reconoce que llegan a 'La isla de las tentaciones 9' para hacer "la relación justa". "No puede ser que tú siempre hagas lo que te dé la gana y yo no pueda", le transmite sin cortarse a su pareja.

Una y otro han desvelado en qué se basa su personalidad. Claudia no sabe si se considera una chica "pija", pero reconoce que le gustan "las marcas" e "ir de compras". "Me encanta ir monísima", comenta. Gilbert relata que existe un impedimento. "Mi madre no acepta a Claudia tal y como es", desvela como podemos ver y escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Y lo tiene claro. Entre una y otra tiene clara su elección. "Entre mi madre y Claudia elijo al amor de mi vida, la verdad", dice.

Gilbert, sobre el día que conoció a Claudia: "Supe que me iba a hacer sufrir"

Claudia, por su parte, desvela que es una persona "celosa". Su pareja asegura estar lleno de amor por ella. "Cuando la conocí con esos ojos que te penetraban la mirada, supe que me iba a hacer sufrir. A día de hoy ha supera do la mirada y es el amor de mi vida", comparte Gilbert.

Estos jóvenes saben muy bien qué es lo que quieren en caso de salir del 'reality' juntos y sin caer en las tentaciones. "Si salimos de 'La isla de las tentaciones' juntos queremos vivir juntos en Milán, en nuestra casa", aseguran.

El amor entre Claudia y Gilber nació en el instituto. Él no se lanzaba a dar el paso...¿por qué todos quieren conmigo y este no?", relata la primera. De forma muy "intensa", fue surgiendo la chispa. "Al mes ya me tenia en su casa a los seis meses, un perro", comparten.