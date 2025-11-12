Y seguimos

Ada Sastre 12 NOV 2025 - 08:11h.

¡Estalla la guerra en GH20! Patricia revoluciona la casa por la desaparición de un plato de patatas: “¿Tú no sabes preguntar?”

Paula y Patricia mantuvieron un tenso enfrentamiento durante los posicionamientos del martes. Patricia puso en duda que Paula estuviera enferma y Paula le respondió con un "qué sucia eres".

José Manuel y Mamadou intentaron limar asperezas durante su cita en la fiesta de 'Gran Hermano 20'. Mamadou: "no me caes mal, pero quieres llevar el control en exceso"

Durante la fiesta de anoche, los concursantes tuvieron varias citas rápidas unos con otros en las que algunos aprovecharon a lanzar pequeños dardos y otros a rebotarlos. Mamadou y José Manuel limaron asperezas, aunque a Mamadou no le convence el exceso de control que José Manuel considera necesario para llevar la cocina. La cita entre Jonay y Mamadou no parece haber cambiado nada. Lo que Jonay considera "decir las cosas claras", a Mamadou le parece una falta de respeto.

En cuanto a la de el canario con Aroa, ella le dejó claro que aunque le llamó la atención físicamente, no lo considera compatible en cuanto a sentido del humor. Y en cuanto a convivencia, Jonay está dispuesto a darle una segunda oportunidad a Aroa. Aunque de segundas oportunidades, y de primeras, la cosa depende más de la audiencia.

Patricia y Almudena no terminan de sentir confianza con Desirée, quien rebatió que ella ya empieza a tener claro cuál es su grupo. A Joon se le tacha justo de lo contrario y de no abrirse, pero Joon no se sonroja. De momento sabe con quién no quiere pasarse tres meses de convivencia. Y le tira más la diversión que el aburrimiento. Queda dicho. Con estas pinceladas, conectamos con la casa.