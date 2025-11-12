Logo de telecincotelecinco
Gilbert ('La isla de las tentaciones 9')

Christofer Guzmán reacciona a la comparación de Estefanía con Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9'

Christofer Guzmán
Christofer Guzmán posa sonrienteCordon Press
Claudia ha sido la primera en rebasar la barrera del beso y caer en la tentación con su tentador favorito, Gerard Arias, mientras se daban un baño en el jacuzzi de Villa Playa. Mientras tanto, en Villa Montaña, su novio, Gilbert, le comentaba a sus compañeros que confía en que no fuera por Claudia esa alarma, aunque una de las tentadoras no le daba ánimos.

Estefanía, la azafata de vuelo de Murcia, le decía que está convencida de que va a convertirse en "Christofer 2", haciendo referencia a Christofer Guzmán, exparticipante de la primera edición que tuvo que ver hoguera tras hoguera como su por aquel entonces novia, Fani Carbajo, caía en la tentación con Rubén, haciéndole en una ocasión salir corriendo gritando su nombre, creando el mítico "¡Estefaníaaa!".

Al escuchar esta referencia, el propio Christofer ha reaccionado en sus stories de Instagram, donde ha comentado "Christofer solo hay uno y no se aceptan imitaciones". Además, ha querido destacar que el mejor tentador VIP que ha pasado por 'La isla de las tentaciones' es, en su opinión, Manuel González y no Gerard Arias.

Actualmente, Christofer ya no es pareja de Fani, pues su relación se rompió a comienzos de 2023 por decisión de ella y medio año después de haber celebrado una boda que nunca oficializaron. Poco después, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' inició una relación con un hombre anónimo llamado Fran Benito, con el que en 2024 se convirtió en madre de una niña llamada Victoria; mientras que Christofer ha presentado recientemente en Instagram a su nueva novia.

