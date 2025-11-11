Laura Ceballo 11 NOV 2025 - 22:15h.

La novia de Gilbert y el tentador no paran de acercarse y pasar tiempo juntos

Claudia se rompe después de su momento más ‘hot’ con Gerard en el jacuzzi de 'La isla de las tentaciones 9': “Gilbert se va a morir"

Claudia llegó a la novena edición de 'La isla de las tentaciones' dispuesta a demostrar a su novio Gilbert que su amor puede con todo. Y no solo eso. También lo hacía dispuesta a superar sus celos y a lograr una relación "más justa" en la que él pudiera actuar de la misma manera libre que lo hacía ella.

Pero todo empezó a cambiar con la llegada de los tentadores VIP de la nueva temporada. Entre ellos se encuentra Gerard, participante de 'La isla de las tentaciones 8', con quien ha tenido conexión desde el primer momento.

Desde que puso un pie en Villa Playa, Gerard se fijó en Claudia y fue correspondido. Ella no ha dudado en acercarse a él y convertirle en su máxima tentación. Cada día que pasa, están más cerca, y no dudan en pasar tiempo juntos y compartir continuamente momentos en República Dominicana.

La atracción entre ellos ya era más que evidente pero, por si quedaba alguna duda, el cuerpo de Gerard ha hablado por sí solo. Y es que, durante una de las fiestas que se celebran en la villa, no ha podido evitar una reacción física propia de alguien que se siente excitado mientras bailaba con la novia de Gilbert.

Gerard bromea con Claudia: "Es culpa tuya"

Muy pegados, disfrutaban de la música y de sus continuos acercamientos, hasta que ella se ha dado cuenta de lo que acababa de ocurrir. "¡Es culpa tuya! ¿Qué hago?", le ha explicado él mientras se recolocaba el pantalón. Ella le ha lanzado una mirada cómplice y le ha cogido la mano para acercarle. "¿Me cambio de pantalón?", ha sugerido él.

Pero ella se ha negado a que él se escondiera: "No, a mí me gusta ese. A mí me gusta ese", le ha respondido entre risas. "La verdad es que yo soy una persona súper cariñosa, súper intensa en general siempre. Me encanta ir detrás de los chicos, aunque parezca que no. Y me sale un montón como buscarle, hacerle caso, y si encima noto que él también me busca, pues al final siempre acabamos estando muy juntos", ha comentado con el equipo del programa.