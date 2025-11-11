Patricia Fernández 11 NOV 2025 - 23:14h.

Los chicos y las chicas han pasado sus primeros días de convivencia en sus respectivas villas, mano a mano con la tentación y, ahora, es el momento de que tengan sus primeras hogueras para ver qué está pasando con sus parejas, o no. En las que ya no estaban Nieves y Lorenzo después de su expulsión.

Las chicas llegan a su primera hoguera

Sandra Barneda daba la bienvenida a las chicas a esta primera hoguera, que estaban muy nerviosas con a qué se iban a enfrentar: "Estoy temblando, parece que vamos directas al infierno".

"El intenso viaje del amor y de la tentación transitan por un mismo camino, el de vuestro corazón, pero no lo hacen cogidos de la mano porque un beso, una caricia o una mirada pueden aceraros al abismo de la desconfianza en vuestra relación. Estáis en el inicio de este camino, pero el despertar de la tentación se asoma y, por eso, es necesario que os enfrentéis a vuestra primera hoguera", les decía Sandra Barneda a su llegada.

Y ellas le contaban a la presentadora cómo se sentían en este momento. "Estoy muy nerviosa, no sé lo que me voy a encontrar, espero verle difrutar y que me está respetando", decía Almudena, nervios que compartía Helena: "No quiero que por esto se rompa mi relación con Rodri porque yo le amo". Sandra tenía muchas ganas de ver las imágenes: "Quiero ver a mi novio y no a un desconocido".

Claudia, antes de ver imágenes en la hoguera: "Me cuesta hasta respirar"

Claudia, la primera que iba a ver imágenes, aseguraba estar "muy nerviosa" ni saber cómo afrontar este momento: "No sé cómo asimilar todo, me cuesta hasta respirar y tengo mucho miedo, no sé cómo voy a reaccionar, sé cómo soy y sé que cualquier cosa me va a sacar de mis casillas, intento ser lo más coherente posible, pero me cuesta mucho porque, al final, por mucho que yo no lo haya hecho bien, no deja de ser la persona que quiero y con la que he compartido un año y medio con él, no sé qué esperarme".

Después de dejarse llevar con Gerard en 'Villa Playa' explicaba qué Gilbert le gustaría ver en las imágenes: "No lo sé, por una parte me gustaría verlo bien porque de esa manera me sentiría un poco mejor, pero por otra parte sé que me rompería en dos porque le tengo muy arriba. Todo lo que veo de él siempre es bueno y me da miedo que aquí eso ya no sea así. confío en él, me rompería en dos cualquier acercamiento con su expareja, eso me daría que pensar que había algo pendiente y eso no valía tanto".

Y tras esto, todas se colocaban en posición para no perderse nada de estas imágenes de Gilbert para Claudia: no te pierdas la hoguera al completo en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones'.