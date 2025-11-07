Laura Ceballo 07 NOV 2025 - 09:00h.

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' ya ha comenzado y lo ha hecho con más fuerza que nunca. Los primeros días de los nuevos protagonistas en República Dominicana están siendo una antingua montaña rusa. Y es que las parejas ya han protagonizado varios enfrentamientos en las pocas ocasiones en las que han podido estar frente a frente.

A todo ello se ha sumado también la llegada de Érika Portillo, Gerard Arias y Albert Barranco, los tentadores VIP de la nueva temporada que han llegado para revolucionarlo todo.

Eso sí, Rodri, por su parte, ha tenido un feeling especial con otra de las solteras, Olatz. El novio de Helena y la tentadora conectaron desde el primer momento, y no han dudado en pasar tiempo juntos durante las primeras fiestas en Villa Montaña. Tanto, que Rodri se convirtió en la primera persona de la edición en activar la famosa 'luz de la tentación'.

Y es que, entre sus acercamientos, hemos encontrado este juego de miradas en el que se ha podido percibir la tensión entre ellos. Rodri le dice que le gustaría tenerla "de amiga": "Te lo juro, me caes muy bien". Ella recibe su comentario mientras le mira fijamente: "Pues me tendrás". Él agacha entonces la cabeza y automáticamente vuelve a levantarla para mirarla de nuevo.

"¿Qué? ¿Qué quieres, que te quite yo la mirada? Pues no la voy a quitar", le dice ella. Y ambos se mantienen bastante tiempo la mirada hasta que se echan a reír: "Es que yo cuando miro, miro, eh. Penetro", le explica Rodri.