Sin duda, Sandra es una de las chicas que más crítica se ha mostrado con la actitud que ha tenido Juanpi en 'Villa Montaña'. El tentador no ha dudado en dar rienda suelta a sus sentimientos y dejarse llevar para poner a prueba los celos de Sandra. Mientras tanto, la andaluza ha seguido avanzando con Andrea... y es posible que avance más después de las imágenes que ha visto en la primera hoguera de las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' y que hemos podido ver al descubierto este miércoles en Telecinco.

En imagen, un Juanpi levantando la mano en el clásico 'Yo nunca' con cuestiones como "yo nunca me he puesto cachondo en 'Villa Montaña'" o "yo nunca me he ido con el amigo de mi novia". O lo que es peor, "yo nunca le he sido infiel a mi novia", algo que Juanpi confesó en su vídeo presentación y que ha envuelto en un mar de dudas a Sandra. Pero el 'yo nunca' ha continuado, esta vez con un "yo nunca me he sentido atraído por un familiar de mi pareja": "A mí la madre nada más", dice en un momento dado Juanpi, algo que no ha gustado nada, pero que nada, a Sandra.

Las dudas de Sandra ante la inesperada confesión de Juanpi

Y es que, sin duda, hay veces que las palabras duelen más que los hechos. Juanpi confiesa en su villa que su novia "le cansa tela", asegurando que está "quemado": "Es insegura. Nunca le he dado motivos para nada y es celosa. Un poco rara". Sandra no ha tardado en reaccionar, mostrándose tajante ante estas palabras de su novio y muy disgustado después de que Juanpi nombrara a su madre: "¡Puede dejar de reírse de mí! ¡Eres un desgraciado! ¡Va a hablar así de mí y de mi familia!".

Sandra ha acabado con los ojos vidriosos: "¡De mi c*** te vas a reír cuando me vas disfrutando! ¡Es que, ¿qué hace? Tiene el corazón podrido!". Una Sandra que se ha parado en lo del tema de la infidelidad, confesando que a ella "nunca le ha comentado nada": "¿A quién le ha sido infiel, mentiroso?".

Pero las imágenes no se han acabado aquí: en la tablet hemos visto a un Juanpi dejándose llevar como nunca. Antes de ver las susodichas imágenes, el resto de las chicas tampoco han dado crédito a lo que acababan de ver. En imagen, un Juanpi cada vez más cerca de Érika y tentándose mucho con ella. Y más palabras, con un Juanpi asegurando que con su novia "está fatal": "No sé qué hacer", tras lo que añade que "se han peleado" en varios momentos antes de comenzar su aventura en República Dominicana.

Sandra brota ante la actitud de Juanpi en su villa

Por último, Juanpi invita a Érika a su habitación y esta se pone encima, poniendo así el punto y final a las imágenes que Sandra ha visto de Juanpi. La andaluza ha explotado como nunca, asegurando que le "va a dejar": "Yo no he metido en la cama a nadie... estoy flipando. Es un mentiroso. Miente más que habla. Se la quiere meter a la otra y está poniendo excusas. ¿Crees que Érika le gusta para otra cosa? Le voy a decir a Andrea que me ponga mirando para Italia en cuanto llegue a la villa", han sido las últimas palabras de Sandra.

Una Sandra que se ha derrumbado por completo, arrepentida "por sentirse mal por tener celos": "Lo quiero dejar ya. No quiero estar con él", ha dicho, ante lo que Sandra Barneda le ha recordado que está al principio de esta prueba de amor. Una prueba de amor que se le está haciendo más que complicada a Sandra y que, después de esta primera hoguera para ella, puede coger otro rumbo.