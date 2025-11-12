Gran Hermano 12 NOV 2025 - 18:34h.

Aroa se ha sincerado con Desirée, Paula y Belén, a las que les ha confesado que se siente "agobiada"

Aroa se rompe tras la bronca con sus compañeros en la cocina: “Ya no puedo más. No soy una víctima, pero también tengo corazón”

Aroa no ha podido contener sus emociones y ha roto a llorar. Mientras charlaba con Desirée, Paula y Belén, la concursante malagueña se ha derrumbado por completo y se ha deshecho en lágrimas.

¿El motivo? Echa de menos a alguien muy especial del exterior y se siente mal porque no pudo mandarle un mensaje durante la emisión de ‘GH 20: La vida en directo’: “No tengo ilusión por nada. Si me fuera el jueves, me chuparía un huevo”, decía, entre lágrimas.

Completamente abatida, la concursante de ‘Gran Hermano’ se desahogaba con sus compañeras y explica qué era lo que le ocurría realmente y a quién echaba de menos: “Yo lo único que quería era saludar a mi hijo (..) Llevo cinco días aquí, intento recordar su cara, pero no sé lo que me pasa que no me acuerdo”, explicaba.

Tras escuchar esas palabras, Paula explicaba que a ella le pasaba lo mismo y que tampoco lograba recordar la cara de sus seres queridos: “Aquí lo que nos pasa es que sobrepensamos y nos hacemos ilusiones”, apuntaba.

Pero hay que decir que el no recordar la cara de su hijo no era el único pensamiento que rondaba por su cabeza. Además de eso, Aroa aseguraba: “Estoy agobiada porque en mi día a día necesito estar en la playa y el estar encerrada entre cuatro paredes, me agobia”.

