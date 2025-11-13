Ana Carrillo 13 NOV 2025 - 20:00h.

Junto a Ion Aramendi, nos cuentan cómo son en la convivencia en un divertido test

Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi reconocen sus manías más insólitas en la convivencia

Compartir







Cada semana, Jorge Javier Vázquez es el encargado de conducir las galas de los jueves y Ion Aramendi se pone al frente de las galas de los domingos. Los dos han accedido a jugar con nosotros al 'test de la convivencia', en el que les hemos preguntado cómo serían ellos de entrar a la casa más famosa del país.

Así, se han animado a responder si son más de pertenecer a un equipo o ser 'palomita suelta', si confesarían haber robado crema de cacao por la noche o si son fiesteros o entienden a Maite Galdeano cuando les pidió a sus compañeros de 'GH 16' que se fueran a la cama a dormir que ya se habían divertido lo suficiente. Nos han confesado también si les gustaría dormir en la misma habitación que su pareja. Las respuestas de ambos difieren mucho, lo que aporta diversidad de miradas a este debate sobre la vida en común.

Además, se han sincerado acerca de su mayor manía en la convivencia: para Jorge Javier es no hablar con nadie en la primera hora tras despertarse, porque prefiere desayunar y leer las noticias con tranquilidad, por lo que cree que no lo pasaría bien en la casa de 'GH'; mientras que para Ion es tener la nevera perfectamente ordenada, siguiendo un sistema muy concreto.

Dale Play a los vídeos para conocer sus respuestas.