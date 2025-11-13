Gran Hermano Madrid, 13 NOV 2025 - 23:11h.

Raúl Martínez, gane o no 'Gran Hermano 20', ya ha conseguido algo único: ser el primer soriano en entrar en la historia del 'reality' de Telecinco. El joven de 26 años aterriza con muchas ganas de llevar por bandera su tierra, una gran desconocida para muchos pero con gran patrimonio y oferta cultural.

Era al comienzo de la noche cuando Jorge Javier Vázquez, presentador del concurso, les preguntaba a Raúl, Aroa y Lorena -los nominados- si se les veía "confiados" y "tranquilos" ante la gala que les esperaba. El soriano lo tenía bastante claro. "Yo en principio sí, no me da miedo la expulsión, en ese sentido estoy tranquilo. Han salido más conflictos que yo personaldmente los he gestionado bien", admitía en directo.

La petición de Jorge Javier a Raúl sobre Soria

Su propósito es mantener la "tranquilidad" y la "seguridad" en uno mismo. "A coger el toro por los cuernos esta noche", lanzaba. Tras ello, Vázquez caía en que Raúl Martínez era "el primer soriano de la historia de 'Gran Hermano'", por lo que su petición estaba bastante clara. "¿Quieres enviar un mensaje para Soria?", le pedía.

Sin pensárselo dos veces, Raúl Martínez se refería a su tierra con unas llamativas palabras que no han dejado indiferente a nadie. "Bueno, somos pocos, pero que Soria es la gloria de España como dice la canción", comenzaba diciendo como podemos ver en el vídeo que acompaña al cuerpo de esta noticia. Martínez pedía todo el cariño de sus paisanos. "Espero todo el apoyo de la ciudad, que me está viendo y me está apoyando, vamos no tengo ninguna duda", compartía en directo.