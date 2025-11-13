La confesión de Edurne sobre su experiencia en la pajarera desata la risa del presentador

Desde el plató daban la cuenta atrás para anunciar la libertad de Edurne e Íñigo, quienes han vivido la primera semana en la casa de Tres Cantos encerrados en la pajarera de 'Gran Hermano 20'.

Es el propio Jorge Javier Vázquez quien les comunicaba a los concursantes la noticia mientras les daba la enhorabuena por haber cumplido por fin su misión con éxito. Disfrazados de cuco y flamenco, ambos salían al jardín para celebrarlo y contarle al presentador cómo ha sido su experiencia.

La divertida confesión de Edurne

El presentador se interesa por saber qué es lo que les ha parecido más duro de esta misión. "El frío, sobre todo el comer y el ir al baño", confiesa la concursante. Sin embargo, Jorge Javier no entiende el porqué "si un pajarito caga dónde sea", bromea.

"No. Tenemos un retrete que me gustaría que lo vieses, es una caja de la playa con un agujero", señala Edurne mientras su compañero le corrobora. Un comentario que desata la risa del presentador, quien a su vez pregunta si se le ha hecho difícil.

"Jorge, yo no he podido cagar ahí", confiesa la concursante. Sorprendido, Jorge Javier pregunta: "¿Llevas una semana sin hacer nada?". "No, hombre. He hecho mis bolitas ahí dentro. Tenía 15 minutos al día", afirma. Y es que Edurne apenas ha comido en la pajarera: "Me he quedado como la Claudia Schiffer, nene".

En cuanto a su convivencia, ambos reconocen haber estado "muy bien" juntos. "Yo creo que elegí a la mejor persona que podía haber elegido dentro de la casa", apunta Íñigo. Recordemos que ambos se conocieron durante el casting, motivo por el que se decantó por Edurne nada más entrar en la casa de Tres Cantos.