Íñigo confiesa sus sentimientos por Edurne y ella responde: "Tenemos feeling, pero..."

Gran Hermano 15 NOV 2025 - 09:31h.

Íñigo ha aprovechado el silencio de la noche para confesarle a su compañera que empieza a sentir algo muy bonito por ella

Edurne, por su parte, pone distancia entre ambos diciéndole que "aún quedan muchos días por delante y la cosa puede acabar mal"

¿Primera carpeta de 'Gran Hermano 20'? Durante la madrugada del viernes al sábado se ha producido una conversación muy íntima entre Íñigo y Edurne que podría ser el comienzo de una bonita historia de amor (al menos por parte del de Vitoria).

"Esto me tenía que pasar"

Con la luz apagada, y muy juntitos en la cama, Íñigo empezaba a susurrarle a su compañera. Ella había observado que Íñigo empezaba a estar muy unido a Almudena y el acercamiento hacía surgir sus primeras sospechas, pero él tenía otra explicación:

"Esto me tenía que pasar, yo tengo que tropezar, me he desahogado con Almudena... he dicho cosas muy bonitas de ti. Yo no quería amargarte hoy, no quiero que la gente piense que voy de víctima (...) Yo te he preguntado qué te pasaba y has pasado de mí. La próxima vez que te pregunte me puedes decir: estoy mal, luego hablamos. Yo voy a estar aquí para escucharte siempre".

"Tenemos feeling, pero...."

Edurne, que escuchaba atenta cada palabra de su compañero, reaccionaba algo distante y marcando un espacio entre ellos. La de Barcelona amagaba entonces con tener una conversación trascendente con Íñigo: "No te fustigues tanto y disfruta. Tenemos feeling, pero esto puede acabar mal (...) Tenemos muchos días por delante para hablar. Ahora vamos a dormir, buenas noches".

La conversación de Íñigo con Almudena en el jardín

Y es que tan solo unas horas antes, el que sus amigos definen como "Casanova" tenía una trascendente conversación con Almudena en el jardín con Edurne como protagonista: "Hemos creado algo muy bonito. Me lo pensaría mucho antes de intentar algo con ella aquí, otra cosa es fuera en una noche de fiesta, pero antes de intentar algo pienso para qué, si estamos tan bien, dormimos abrazados. Ojalá gane ella, es muy basta, pero representa el espíritu de 'Gran Hermano', y si gano yo, me voy con ella de viaje. Ella me entiende y me apoya".

