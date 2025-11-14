Rocío rompe a llorar porque cree que Cristian la ha dejado de lado: ''Tú eras mi hermano''

Gran Hermano 14 NOV 2025 - 16:39h.

Rocío le explica a Cristian que no le gusta nada su actitud últimamente

El divertido y lacrimógeno reencuentro de Desirée y Rocío en el Oasis de 'Gran Hermano 20': "Me veía moribunda sin ti"

En la gala de este jueves Desirée y Rocío protagonizaban un emotivo reencuentro después de que en la gala de estreno ambas tuviesen que separarse. Pero el momento de felicidad de Rocío se ha empañado con la entrada de Aroa en el Oasis porque le molesta mucho que su amigo Cristian se lleve tan bien con ella.

En el oasis, Rocío no se ha callado y le ha explicado, entre lágrimas, a Cristian que no le gusta nada su actitud: ''Tú me has dicho a mi 'no me des de lado cuando estés con Desi', y te he dicho 'tú a mi tampoco cuando entres en la casa'. Tú a mí me has dado de lado y tú eras mi hermano''.

Cristian lo niega y le explica a Rocío que él no le piensa hacer el vacío a una persona nueva que ha entrado: ''Las veces que estaba hablando ella, contando cosas de la casa, contando cosas de Joon, contando cosas de Desi, estábamos todos, que los demás os vayáis de la conversación y me dejéis ahí hablando sola con ella...''.

''No es que yo os deje de lado porque yo no me he ido en ningún momento de tu lado para irme a hablar con nadie. Ha sido al revés, me habéis dejado a mí solo con ella todo el rato y yo no he dejado de lado a nadie en ningún momento'', le explica Cristian a su compañera.

Pero Rocío no parece convencida y Cristian sigue defendiéndose: ''Yo soy una persona que escucha a la gente que está mal, cuando la escuche me cuente su historia, cuando todo, pues bueno, pues ya seguimos aquí, vida normal, pero ahora mismo entra una persona nueva y sí, la voy a escuchar, la voy a atender, le voy a decir, toma lo que te haga falta y cuéntame lo que te ha pasado y lo voy a escuchar todo y luego ya vida normal''.

