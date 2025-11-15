Rodri y Olatz están cada vez más cerca en 'La isla de las tentaciones 9'

Helena no da crédito al ver las imágenes de Rodri con Olatz en 'La isla de las tentaciones 9': “Va a ser el primero en caer, pero yo no voy a ser la tonta”

Sandra Barneda anunciaba en ‘El debate de las tentaciones’ la emisión de unas imágenes inéditas que iban a causar estragos entre las chicas: “Quiero advertiros de que no va a ser nada fácil”, apuntaba la presentadora, ante la mirada de asombro de Claudia, Sandra, Almudena y Helena.

“Las imágenes que vais a ver no las habéis visto hasta ahora”, declaraba la conductora de ‘La isla de las tentaciones 9’, haciendo que la cara de las protagonistas cambiara por completo. “Vais a comprobar cómo están vuestros novios en Villa Montaña”, añadía.

Nada más pronunciar esas palabras, daba paso a unas imágenes de lo más intensas, en las que se veía cómo los chicos se olvidaban por completo de sus novias y se divertían de lo lindo con las tentadoras.

Entre otras cosas, en ese vídeo inédito podía verse como Juanpi se lanzaba a chupar el dedo de una de las solteras y cómo Gilbert dejaba que su torso fuera lamido de arriba abajo por otra. La temperatura estaba de lo más alta en la villa de ‘La isla de las tentaciones’, pero, sin duda, el vídeo que más ha impactado ha sido el de Rodri.

Rodri protagoniza un jacuzzi subido de tono con Olatz

Justo después de confesar los “errores” que cometió en el pasado en su relación con Rodri, Helena tenía que abrir bien los ojos para ver unas imágenes de lo más comprometidas. Un vídeo inédito que dejaba claro que su novio no estaba pensando precisamente en ella.

En él, Gilbert untaba de crema de cacao el torso de Rodri, mientras que Olatz borraba todo rastro de ese postre con su lengua. Una actitud de lo más sensual de la soltera y el participante que ha dejado completamente a cuadros a la que todavía es su novia.