Patricia Fernández 17 NOV 2025 - 01:13h.

Edurne confiesa a Patricia en esta conversación que "tiene que estar muy segura de todo" para tirarse a la piscina con Iñigo

Íñigo confiesa sus sentimientos por Edurne y ella responde: "Tenemos feeling, pero..."

Compartir







Parece que los sentimientos entre Iñigo y Edurne, los que ya sintieron un ‘feeling’ cuando se conocieron en el casting, cada vez van a más según conviven en la casa de ‘Gran Hermano’.

Edurne tiene claro que le gusta Iñigo y reconoce que se está conteniendo con él para no perder su amistad, la que se ha sincerado con Patricia, con la que también ha hablado de su pasado.

“No puede ser, tengo que estar muy segura para meterme en esa piscina. Hay cosas de mi vida que falta que salgan aquí, yo antes era un chico”, le confesaba Edurne a Patricia, la que asegura que no lo tiene como un tema tabú y quiere hablarlo abiertamente en la casa: “Creo que lo voy a decir ya porque al final, no decirlo es como que yo me avergüenzo y no me avergüenzo”.

En un momento en el que Edurne e Iñigo dormían juntos, ella le decía un “esto puede salir muy mal” y que es algo que ya hablarán y pese a que él le insistía en que se sincerase sobre lo que quisiera decir, la catalana prefería no tener esa conversación todavía.

Pero cuando parecía que todo iba avanzando, Iñigo y Edurne han hablado y han tomado una decisión anteponiendo, por el momento, la amistad que ha surgido entre ellos a los sentimientos que están empezando en ellos.

La sincera conversación entre Iñigo y Edurne

“Tenemos algo bonito, si lo llevamos más de la línea se puede jod*, lo que haga lo quiero hacer con cabeza, un calentón lo puedo aguantar", le decía Edurne a lo que él reaccionaba: "Me gusta llevarlo así, no tengo prisa".

Ambos tienen claro que está surgiendo algo entre ellos y que no quieren estropearlo. "Me da un poco de miedo tirarme aquí a la piscina, pero también llegar a verte como una amiga", confesaba él y ambos decidían que van a ir poco a poco y tener la actitud que han tenido cuando han estado juntos en la pajarera: "Me da miedo sobrepasar esa línea porque no sé lo que tengo que sentir o no y si no lo siento voy a estar mal".