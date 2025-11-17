Antía Troncoso 17 NOV 2025 - 00:12h.

Ioan Aramendi conectaba con la casa durante 'Gran Hermano. El debate' para comunicarles una importantísima noticia. Y es que durante la gala pasada los concursantes se enfrentaron a las primeras nominaciones de la edición, en las que Mamadou, Belén y Diego, fueron los concursantes nominados. Sin embargo, estos desconocen la existencia del Oasis y el papel decisivo que estos tomaron en las nominaciones. Ahora, el presentador les desvela lo ocurrido.

Rocío, Cristian, Sofia y Noah son los habitantes iniciales del Oasis, un desierto en plena casa de 'Gran Hermano'. A estos se les unió Aroa, tras ser expulsada contra su enemiga, Patricia. No obstante, durante el debate de esta noche, esta estancia se clausurará para siempre y los cinco concursantes deberán enfrentarse a un televoto exprés, pues dos de ellos serán expulsados para siempre. ¿Quiénes se quedarán fuera del programa?

La reacción de los concursantes a la noticia de Ion

Aunque antes de que esto ocurriese, los concursantes pudieron tomar una última gran decisión en la gala pasada presentada por Jorge Javier Vázquez. Aroa, la última en llegar al Oasis, leía el sobre de una caja negra que les otorgaba el poder del intercambio: sacar de un nominado de la lista y meter otro. Era la propia malagueña la que tomaba la decisión y sacaba a Mamadou de la lista de nominados para meter en su lugar a José Manuel.

Al inicio del debate, Ion Aramendi pedía a los concursantes, en especial a Mamadou, Belén y Diego, que le presentasen atención y soltaba la noticia bomba: "La lista de nominados no es la que conocéis", provocando una sorpresa generalizada en la casa. "¡Que fuerte!", comentaban algunos de los participantes, mientras que otros aseguraban que ya se olían algo.