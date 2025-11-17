Patricia Fernández 17 NOV 2025 - 02:06h.

La doble expulsión de Sofía y Noah deja a Rocío, Cristian y Aroa como los concursantes de 'El oasis' que entran en la casa

La última gran decisión de ‘El Oasis’ da un giro total a la lista definitiva de las primeras nominaciones de ‘Gran Hermano 20’: “Me va a dar algo”

Compartir







Ya les había comunicado Jorge Javier Vázquez que ‘El Oasis’ se cerraba para siempre durante el debate de ‘Gran Hermano’ con Ion Aramendi y solo tres de los cinco, Aroa, Cristian, Sofía, Noah y Rocío, iban a entrar a la casa con el resto de los concursantes de la edición.

La audiencia tenía la última palabra en esto con sus votaciones y los cinco aspirantes hacían sus alegatos para intentar convencer de que son los que se merecen entrar a la casa.

Rocío entra a la casa y protagoniza un efusivo reencuentro con Desirée

"La audiencia ha decidido que el concursante que entra en la casa sea...", entonaba Ion Aramendi para dar el primer nombre, el de Rocío, la que estallaba de felicidad, muy emocionada, al saber que cumplirá el sueño de su amiga Desirée y de ella de vivir juntas el reality: "Muchas gracias, de verdad, no me lo creo. Desi se va a morir". La que estaba deseando reencontrarse con su amiga y eso estaba muy cerca de que ocurriese.

Ya en el confesionario, Ion Aramendi le decía algo: "Vamos a jugar a algo, le tienes que decir a Desi que te han expulsado y que vienes a despedirte". Rocío pensaba que su amiga se lo "iba a notar en la cara", pero aceptaba meterse en el papel.

Desirée explotaba de felicidad al ver a su amiga en el confesionario, pero se hundía por completo al escuchar de Rocío que "estaba expulsado", pero era doble el estallido de alegría cuando Ion le comunicaba que entraba con ella a la casa: "Me va a dar algo".

Cristian, segundo concursante que entra a la casa

Tras este emocionante momento, el presentador comunicaba el nombre del primer expulsado que era Noah y el del segundo que entra en la casa, dando el de Cristian y este gritaba un efusivo "por fin" dejando claro que no se lo esperaba: "No me lo creo, pensaba que me iba a casa, siempre he estado con el 'casi' y muchas gracias".

Para la entrada de Cristian, Ion Aramendi pedía que todos se pusieran en la puerta del confesionario: "Hay una persona, ¿quién creéis que es?" Casi todos pensaban que era Cristian y Joon se emocionaba mucho al ver que era su compañero de 'Uno de GH20', al que corría a abrazar, entre lágrimas.

Las lágrimas de Aroa al convertirse en la tercera concursante en entrar

Por tanto, quedaba una última decisión del público, el duelo entre Aroa y Sofía para ver quién de ellas era la tercera concursante en entrar a la casa y para cuál de ellas terminaba este sueño para siempre, lo que generaba unos momentos de muchos nervios para ambas.

Por última vez en la noche, Ion Aramendi entonaba un "la audiencia ha decidido que la concursante que entra en la casa sea..." y cuando daba el nombre de Aroa, esto provocaba sus lágrimas y dedicaba unas palabras de apoyo a su compañera: "Lo siento mucho, se lo merece muchísimo".

Y llegaba el momento de que Aroa entrase en la casa. Con el que primero con el que se iba a encontrar era con Jonay, con el que más enfrentamientos tuvo mientras convivieron juntos. Ella entraba al confesionario cuando él estaba dentro y ambos se abrazaban y hablaban con complicidad.

"Si su actitud es buena también se merece una segunda oportunidad, yo la entiendo porque con 22 años yo era peor", decía Jonay, aunque también cree que en tres días "no va a cambiar". "Si digo algo es de corazón, he hecho autocrítica, me he pasado con la chulería, entierro el hacha de guerra", decía ella.

A la que le esperaba otro reencuentro que iba a ser con Mamadou, con el que se tiraba por el suelo con el efusivo abrazo que se daban al verse, entre lágrimas: "Y yo que no lloro con nadie". Con el que se unía con el resto de sus compañeros, a los que volvía a ver en su vuelta a la casa.