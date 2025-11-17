Gran Hermano Madrid, 17 NOV 2025 - 22:29h.

Diego se abre con Lorena en la cocina y revela un escabroso detalle sobre el enfrentamiento que acabó con la relación con su hermano

Íñigo cree que Edurne y él se están distanciando: ''Las cosas han cambiado, la realidad no es la que esperaba''

En la cocina de la casa de 'Gran Hermano 20', diversos concursantes se encuentran preparando un arroz blanco con pollo y verduras para comer mientras comentan la asistencia de Marcos, hermano de Diego, en plató durante la pasada gala.

Hablar sobre el tema le ha llevado a Lorena a aventurarse y preguntar a Diego si en algún momento ha contado públicamente el motivo que le llevó a romper por completo su relación con su hermano. Su respuesta es afirmativa, sin embargo, todavía quedan detalles por revelar.

El detalle escabroso sobre su enfrentamiento con su hermano

Su mala relación con hermano viene de tiempo atrás. De hecho, confiesa que hacía ya tiempo que no se hablaba con su hermano. Sin embargo, con el tiempo se reconciliaron para poder ver bien a su madre.

Y es que su madre "ha tenido la vida bastante complicada por negocios" pues ha sido traicionada por socios y, ahora, "el palo ha sido su hijo", hace un inciso el granhermano.

El caso es que Diego y su hermano volvieron a conectar gracias al negocio: "Convivíamos y la convivencia une de alguna manera". Pero finalmente dejaron de hablarse antes del verano porque se operó de la rodilla y ya no podía echar una mano: "No servía allí".

"Acabamos discutiendo y de la noche a la mañana dijo: 'En diciembre os vais los dos de aquí', tanto mi madre como yo", revela tras pensárselo dos veces. "¿Fue él quien te tomó esa decisión, no?", le pregunta Lorena a lo que él responde con resignación: "Sí".

