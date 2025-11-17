Gran Hermano 17 NOV 2025 - 17:37h.

Edurne no entiende por qué Íñigo cree que las cosas son diferentes

Edurne habla de su transición en 'Gran Hermano 20' tras confesar sus sentimientos por Íñigo: "Yo antes era un chico"

Iñigo y Edurne saben que algo está ocurriendo entre ellos y que el feeling que sienten cada vez va a más dentro de la casa de 'Gran Hermano 20'. Ella tiene claro que él le gusta, pero ya ha reconocido que se contiene para que la amistad no acabe, pero esto está provocando que Íñigo sienta que ella cada vez está más distante con él y no entiende el por qué.

Ambos han dado un paso al frente y han hablado de lo que les está pasando, de hecho, parece que hasta tratan de competir a ver quién siente más de los dos. Pero la conversación se tensa en cuanto él le reprocha a ella que está más distante, pero Edurne asegura que todo sigue igual y que está bien con él, aunque admite que sí que hubo un momento en el que se enfadó, pero confiesa que ya se le había pasado.

Pero Íñigo no cree que todo esté igual: ''Si tú crees que para ti está todo exactamente igual que en la micro burbuja de la pajarera, ya está, para mí, no. Para mí ha cambiado, hemos salido de la micro burbujas y las cosas han cambiado, como es normal'', y añade que para él ''la realidad no es la que esperaba''.

Edurne le reprocha su actitud porque no entiende qué le molesta: ''La realidad no es la que esperaba, es diferente y si yo contigo a las noches no he hecho nada más es precisamente porque dije 'prefiero la amistad que tengo que hacer esto'. Si encima siento que va a cambiar igualmente la amistad, pues yo te lo digo, te lo digo desde el minuto uno, ya está, cómo me siento, no voy a dejar que pase más porque yo no he venido a enamorarme ni he venido a estar con nadie''.

