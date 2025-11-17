El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







17 NOV 2025 - 08:30h.

Edurne no tiene ninguna obligación de contar en la casa su proceso de transición, como ella misma lo llama en su vídeo de presentación. Entiendo que sea un interesante tema de debate, pero es cosa de ella si lo cuenta o no, y en caso de que fuera sí puede decidir cuándo lo cuenta y a quién. Partiendo de esta premisa, contándoselo a Patricia se ha equivocado. No solamente porque esa compañera ha hecho caso omiso a la petición de no contarlo a nadie. También porque si Íñigo se entera lo puede percibir como una falta de confianza o, lo que es peor, una actitud poco honesta por parte de Edurne.

Tanto Edurne como Íñigo coinciden en tener cierta reticencia hacia avanzar en la relación. Temen perder eso tan bonito que tienen, llamado amistad. Como si fuera incompatible ser pareja y ser amigos. No hay mejor amigo que una pareja. Aún así entiendo la postura de los dos, dudas que a nadie son ajenas. En verdad, lo que se dicen ambos tanto como aquello que comparten con terceros suele expresarse justo antes de “frungir”, como dice David Guapo para referirse a tener relaciones sexuales. Están, por tanto, en una fase previa muy interesante, por mucho que Edurne afirme que si se acuestan luego no querrá saber nada de Íñigo.

Por todo esto que digo sería una pena ver enfriar esta historia al saber que ella ha compartido con otra persona algo personal de lo que ni está avergonzada ni debe estarlo. Tengo a Edurne por una persona intuitiva, pero ha fallado confiando en la persona equivocada. Muy distinta ha sido la actitud de Belén, conocedora de la situación desde los castings. Así lo contaba Edurne: “Me encontré con una amiga ‘trans’ y dijo a voz en grito ‘aquí estamos las dos trans’, por lo que debí pedir que se callara”. Pero Belén estaba delante y se enteró. A diferencia de Patricia, no ha contado nada a nadie, haciendo gala de una discreción que habrá de valorar Edurne.

Rocío, Cristian y Aroa ya están en la casa

Hablando de Edurne, anoche se posicionó a favor del regreso de Aroa, lo cual no debió dejar muy contentos a Patricia y compañía. También es cierto que los apoyos de Patricia empiezan a flaquear. De momento, Almudena confesó a Desi y Lorena que antes de terminar mal con ella se alejará, lo cual puede suceder más pronto que tarde. Ni que decir tiene que si se descubre la indiscreción de Patricia crecerán los concursantes en su contra, por unas razones u otras. Por otro lado, no pilló del todo por sorpresa el regreso de Aroa porque Quili, Paula, Raúl y Mamadou habían afirmado no creer que estuviera en su casa. Estaban convencidos de su vuelta y anoche la celebraron tras tres días sin ella. También admitían echarla de menos Edurne, Íñigo y Almudena.

Hubo más habitantes de la casa a favor del regreso de Aroa, que competía con Sofía para ocupar la última plaza en juego, aunque también hubo entre sus afines quienes pronto renegaron de ella, como hizo Desi el viernes. Antes del reencuentro con Aroa vimos a Rocío reencontrarse con Desi y Cristian con Joon. Pero, contra todo pronóstico, el mejor reencuentro fue el del vestidor, con Aroa saliendo de un armario. Allí esperaba Mamadou y ambos se fundieron en un abrazo que comenzó estando ambos en pie, siguió sobre la banqueta que hay en medio del cuarto para terminar rodando los dos por el suelo sin soltarse. Fue uno de los momentazos de la noche.

Un conflicto de pareja dudoso

El caso es que el debate de anoche, a pesar de empezar una hora más tarde, fue extraordinariamente interesante. Me pareció como la segunda parte de la gala del jueves y, de alguna manera, el final real del casting de Gran Hermano 20. A partir de ahora, no hay oasis ni una segunda casa. Al menos de momento. La casa de Tres Cantos está más habitada que nunca con sus 18 habitantes. Fuera quedaron Sofía y Noah, en quienes se ha visto un cambio de actitud importante desde que supieron el jueves pasado el fatal destino para dos de los cinco habitantes del oasis. Desde entonces la pareja ha tenido frecuentes discusiones, sospechosas de estar en parte provocadas.

Prueba de que Sofía y Noah han podido utilizar el conflicto de pareja entre ellas es que al comienzo del debate se las escuchó decir: “Somos la pareja del año, nuestras discusiones os van a atrapar”. No creo estar siendo demasiado suspicaz por estas dudas. Cuando menos, han intentado utilizar las broncas como un reclamo, lo cual es tan cuestionable como si eran reales o ficticias. Me inclino a pensar que no han fingido, pero sí exagerado el conflicto, en la confianza de que pudiera beneficiarlas para entrar juntas en la casa. Sucedió todo lo contrario, juntas se fueron, pero a la suya.

Diego pone en peligro la positiva resolución de la prueba semanal

Algunos silencios resultan llamativos, si bien tampoco sorprendentes. Por ejemplo el de José Manuel cuando Mamadou le cantaba las verdades del barquero a Diego, que tuvo ayer una actitud inaceptable. Aroa se queda pequeña en chulería al lado de lo mostrado por el de la hípica poniendo en peligro que ganasen la prueba semanal. No llegaron a los diez fallos, por tanto tendrán presupuesto completo. Poco antes de la hora en que debía comenzar el debate, Diego apostaba con Mamadou que se quitaría los guantes (llevaba unos aplaudidores puestos por la prueba) antes de tiempo (las doce de la noche) si se enteraba de que llevaban nueve fallos, responsabilizando a Quili de uno de ellos.

Quili pasó una misión en la cual no podía mentir. Alguna de sus respuestas hizo dudar a Diego, convencido de que era fallo de prueba. Tras amenazar con provocar otro fallo y escuchar que Mamadou le animaba a hacerlo, se despojó de los guantes. No me sorprendió que José Manuel se mantuviera en silencio e incluso defendiese a Diego, pero sí me pilló desprevenido ver a Lorena aplicando el sentido común y enfrentándose a quien había provocado un fallo que bien podría tener como consecuencia el fracaso en la prueba. Anoche dijo Diego en el debate que luego se disculparía con sus compañeros por esa mala actitud.

La prueba puede servir a algunos para enmascarar las verdaderas razones de sus próximas nominaciones. Íñigo le dijo a Quili que le va a nominar porque la prueba se había perdido por su culpa. Se adelantó a los acontecimientos y falló. Están tardando en reconocer el error y excusarse ante Quili. Dice Íñigo que nominará a Mamadou por la razón aducida, aunque tú y yo sabemos (parezco Joaquín Luqui) que lo hubiera hecho igualmente. Joon tiene otro criterio, está dispuesto a nominar a aquellos que no estén aprovechando la experiencia y no lo estén disfrutando. El criterio de Joon, como el de Íñigo, son respetables, pero en este segundo caso me pregunto: ¿y él qué sabe quién lo disfruta o no?

En todo caso, no puedo evitar cierta extrañeza cuando escucho a concursantes hablar de nominaciones habiendo empezado la edición hace menos de dos semanas. Íñigo es uno de los que más parece estar reflexionando sobre ello. Antes de saber que Mamadou no está nominado y José Manuel ocupa su lugar, decía el ingeniero que si aquel era expulsado o si lo fuera Belén no le quedaría nadie para darle sus puntos. Poco después ya pensaba en dos candidatas: Desi o Lorena. También tenía claro nominar a quien pudiese venir de la otra casa (aún no sabían de la existencia del ya chapado oasis). Por su parte, Edurne querría nominar a Paula, pero no podrá porque es pájara. Íñigo y Edurne coinciden en que Diego puede ser el próximo expulsado porque no termina de integrarse. Tras lo de anoche imagino que lo tienen todavía más claro.

Las indiscreciones de Patricia

Me llama la atención que Patricia contribuya a que se hable de la posible atracción entre Quili y Paula. No por el hecho en sí, bastante evidente. Lo llamativo es que se escandalizase porque Aroa hacía conjeturas parecidas sobre Íñigo y Edurne. La diferencia es que estos han entrado solteros, a pesar del error de entonces, pues llegaron a confundir el nombre de la perra de Íñigo con el de supuesta novia. Una novia inexistente, aunque haya contado que estaba comenzando a conocer a alguien.

Cuando vi el gran secretismo con que Patricia le pedía a Diego que fuese a Almudena a decirle que tenía razón supe que no sería algo importante. Entre otras cosas porque en caso de serlo se lo habría dicho directamente ella. Diego hizo lo que Patricia le había pedido y cuando esta y Almudena hablaron poco después supimos que se refería a lo observado por esta sobre Quili y Paula. ¿No es parecido a lo que Patricia tanto criticó? Con el agravante de que Paula sí que tiene novio, lo cual saben todos en la casa. No obstante, estos comentarios son poca cosa al lado de la indiscreción mostrada por Patricia con el tema que le confió Edurne. Empieza a estar claro quién es de fiar y quién no.

Moleskine del gato

Así están los porcentajes ciegos de la votación para la próxima expulsión, única que queda tras resolverse la del oasis: 40,8 %, 40,2 % y 19,0 %. La poca diferencia entre los dos primeros porcentajes significa que Belén está en peligro. Sería fuerte que saliese estando nominada con Diego y José Manuel. Y el segundo gran error (a mi humilde parecer) de la audiencia votante.

Aroa fue expulsada por ser cómo es y destacar entre tantos concursantes durante la primera semana de encierro. Pero no es menos cierto que la misma audiencia la ha querido de nuevo en la casa, también por ser cómo es. Por tanto, se equivocaría si ahora es otra. No queremos ver una Aroa calmada como petada de ansiolíticos.

Rocío se encelaba en el oasis cada vez que Cristian hablaba un rato con Aroa. Atención que o le hace tilín el feriante o es extremadamente posesiva.

En la fiesta del azúcar que tuvieron el viernes ganó Desi como la más dulce, Edurne como la más empalagosa e Íñigo junto a José Manuel como los más ariscos. Tan discutible como interesante valoración.

Y termino con una paulada. Dice la concursante más católica del grupo (si Quili me permite decirlo) que “el señor me ha llamado a estar all�í (la pajarera)”. Aclaro que cuando dice “el señor” se refiere al altísimo, por si queda duda. Me hace esto dudar si cuando Paula nomine también pondrá la excusa de que se lo manda el señor. Capaz la veo.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]