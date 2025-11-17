Pedro Jiménez 17 NOV 2025 - 22:55h.

Inédito | La preocupación de Mayeli en su regreso a la isla con Álvaro: "Espero que Érika no esté aquí"

Álvaro Rubio ha vuelto de nuevo a 'La isla de las tentaciones' en calidad de pareja, junto a Mayeli, con quien pretende poner a prueba su relación como nunca y saber así si están hechos el uno para el otro. Pero, sin duda, su aventura, -igual que la de la ecuatoriana- no va a ser un camino de rosas, como hemos podido comprobar en la última entrega del reality de Telecinco este lunes: Álvaro se ha reencontrado con Érika en 'Villa Montaña' y la tensión ha saltado por los aires. Y por si fuera poco, Mayeli ha descubierto esto momentos después y no ha podido quedarse más impactada.

La cara de Érika al ver a Álvaro ha sido un completo cuadro: inmutada y sin palabras, se ha levantado cuando le ha tocado saludarle con un frío "hola". "Tú también me suenas", ha bromeado Álvaro. "De algo, ¿no?", ha dicho, por su parte, Érika, siguiendo la broma del ya nuevo participante de 'La isla de las tentaciones 9'. Álvaro ha explicado ante sus nuevos compañeros y las tentadoras, tras confesar que se encuentra "nervioso" en su regreso, que ya estuvo allí en la edición del año pasado, en donde acudió junto a Alba y cayó en la tentación.

En ese momento, Érika ha preguntado en tono irónico con quién sobrepasó los límites y Álvaro ha recordaro que, efectivamente, fue con ella mismo. "Es que no me acordaba", ha subrayado Érika, a modo de broma. Al margen de esto, Álvaro acude a esta novena edición de 'La isla de las tentaciones' para redimirse del pasado y que ese infiel que pasó por 'Villa Montaña' se quede tan solo en el pasado y que esta vez "pueda ser fiel", como ha confesado ante las cámaras de 'LIDLT 9'. ¿Lo conseguirá?

Mayeli descubre que Érika está en 'Villa Montaña'

De igual manera que Álvaro ha acudido a la que va a ser su nueva casa en esta aventura, Mayeli, por su parte, también lo ha hecho. Su alegría ha sido total al ver a amigos suyos como Barranco o Gerard, con los que ha compartido platós de Telecinco en alguna que otra ocasión. Tras presentarse, no ha tardado en lanzar una pregunta que no se podía aguantar ni un segundo más sin formularla: "Decidme que Érika no está en la otra villa, por favor". "Sí está", han respondido los solteros.

"Qué fuerte... está 'la beata' en la otra villa", ha subrayado, para posteriormente dirigirse a Sandra -pareja de Juanpi- para decirle que su novio "va a caer" con la tentadora, algo que no le ha gustado un pelo a la andaluza. Ya en la intimidad, Mayeli ha contado cómo está con Álvaro en estos momentos de su relación: "Súper bien, discusiones las mínimas. Aunque me haya puesto los cuernos, confío en él 100%. Sé que no va a hacer nada y si hace algo, no tiene República Dominicana para correr".