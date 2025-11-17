Patricia Fernández 17 NOV 2025 - 22:43h.

Al ver a Gilbert en 'Villa Playa', Claudia intenta escaparse en varias ocasiones para encontrarse con su pareja

Claudia no puede contener las ganas y ¡cae en la tentación con Gerard!: así ha sido su ardiente momento en 'La isla de las tentaciones 9'

Las primeras hogueras de los chicos empezaban fuerte, algunos de ellos no se podían creer cómo están avanzando sus parejas con los solteros, otros no podían reprimir las lágrimas con las imágenes, pero uno de ellos iba a tener que experimentar algo que se esperaba aún menos, descubrir que su novia ya ha caído en la tentación y este iba a ser Gilbert.

La dura primera hoguera de Gilbert

Cuando llegaba el turno de Gilbert en la hoguera, el que la afrontaba con dudas de lo que iba a poder ver: "Ella es muy vengativa". Aunque no se esperaba las imágenes que iba a tener que ver. Primero el acercamiento con Gerard y su gran complicidad dentro de la villa, a lo que reaccionaba incrédulo: "Estoy sin palabras, no entiendo nada, no es normal, no sé por qué no me sale llorar, siendo una rabia dentro de mí... que me lo hubiera explicado antes de venir".

Pero esto no había hecho nada más que empezar, había más imágenes para Gilbert, con las que se esperaba lo peor después de las primeras que había visto y, con el apoyo de sus compañeros, era el momento de afrontarlas.

El estallido de Gilbert al ver los besos de Claudia con Gerard le lleva a 'Villa Playa'

Gilbert podía ver cómo Claudia caía en la tentación con Gerard en el jacuzzi, entre besos y mucho acercamiento entre ellos, lo que generaba un estallido de Gilbert, que cogía la tablet antes de que acabaran las imágenes y la lanzaba por los aires en medio de su fuga de la hoguera: "¿Dónde está Villa Playa?". Todo mientras Sandra Barneda intentaba pararle: "Gilbert, por favor, ven aquí". Pero al ver que esto no surtía efecto, la presentadora pedía al equipo que le parasen: "¡Cogedlo!"

Las imágenes que había visto cegaban a Gilbert que no escucha a nadie, el que conseguía llegar a 'Villa Playa' y, pese a que un miembro del equipo de 'La isla de las tentaciones' conseguía pararle, este tenía la oportunidad de reprender a Claudia lo que había visto, entre gritos: "Es la primera hoguera, la más digna de todas, ahí está, ¿qué coj* haces? No me ves más en tu vida, que seas muy feliz, eres la primera tía que ha caído en la primera hoguera, ¿no te da vergüenza?"

Claudia, completamente fuera de sí y desesperada por poder acercarse hasta Gilbert, era parada por sus compañeros, mientras ella les pedía que le soltasen y gritaba a Gilbert que fuera hasta ella.

Pero su pareja salía de 'Villa Playa' para encontrarse con Sandra Barneda a mitad de camino, a la que pedía perdón: "Acabamos de empezar y ya ha caído, le he dicho que no me va a volver a ver. Lo siento mucho, me ha podido el momento, es que es muy fuerte, no me lo merezco. Te prometo que he hecho todo por estar con ella, no perdonaría el beso". La presentadora entendía que "le había podido el momento", pero le advertía de algo: "Como bien sabes, esto va a tener graves consecuencias".

Claudia intenta escaparse de la villa para encontrarse con su pareja

Aunque Claudia no cesaba en intentar encontrarse cara a cara con él, con hasta tres intentos de huida de su villa, aunque los solteros conseguían atraparla en el último momento: "Cogedla que se va". A la que terminaban llevando a su habitación para que no intentase volver a irse en busca de su pareja, lo que generaba un gran momento de nervios para todos en la villa: "Ya vale, por favor".

Tras esto, Gilbert se incorporaba a sus compañeros a la hoguera, momento en el que Sandra Barneda decía algo para todos: "Por muy fuerte que sea lo que veáis no podéis hacer lo que ha hecho Gilbert. Esta actitud ha sido una falta de respeto también para tus compañeros". El que explicaba el motivo por el que había reaccionado así y si esto le había servido para algo, el que acababa completamente roto: "Mi mayor miedo era perderla y eso es lo que ha pasado, yo quería confiar en ella al máximo y no ha servido de nada". Momento en el que recibía el apoyo de sus compañeros.

Las lágrimas de Claudia tras este momento

Claudia se quedaba destrozada al haber vivido este duro momento con Gilbert en ‘Villa Playa’ y se desahogaba con sus compañeros, entre lágrimas: "Estoy en 'shock', antes me cortaba las piernas que pensar que esa persona aparecía aquí, creo en un año y medio de relación es la primera vez que hace algo, en cada pelea lo que ha hecho siempre es irse, ¿hacía falta que pasara esto para que demostrara algo?", explicaba ella a todos y se rompía al hacerles una pregunta: "¿Soy mala persona?"