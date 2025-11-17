Logo de telecincotelecinco
Parejas de 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia, de 'La isla de las tentaciones 9', completamente destrozada tras volver a ver Gilbert en 'Villa Playa': “Estoy en ‘shock”

Claudia, completamente destrozada tras volver a ver Gilbert en 'Villa Playa': “Estoy en ‘shock”
Claudia llora tras haber visto a Gilbert en Villa Playa.Telecinco.es
Un durísimo momento se vivía en la primera hoguera de los chicos, Gilbert descubría la infidelidad de Claudia y este, que se quedaba completamente descolocado, huía corriendo, fuera de sí, hasta 'Villa Playa', donde irrumpía por sorpresa y reprendía lo que había hecho a su pareja, mientras un miembro del equipo se le llevaba de la villa y ella intentaba por todos los medios llegar hasta él.

Claudia, que intentaba escaparse en varias ocasiones de la villa para poder ver cara a cara a Gilbert, era interceptada por sus compañeros y esta se quedaba completamente destrozada tras ver el gran enfado de su pareja en este momento.

El mal momento de Claudia en 'Villa Playa'

Lágrimas y muchas dudas surgían en Claudia, que recibía el apoyo del resto de las chicas y de los solteros. "Estoy en 'shock', antes me cortaba las piernas que pensar que esa persona aparecía aquí, creo en un año y medio de relación es la primera vez que hace algo, en cada pelea lo que ha hecho siempre es irse, ¿hacía falta que pasara esto para que demostrara algo?", explicaba ella a todos y se rompía al hacerles una pregunta: "¿Soy mala persona?"

Gerard le quería decir algo en este momento: "Yo te hubiera parado y me importas, pero es tu novio, es una cosa entre dos que yo no me quería meter". Con el que terminaba teniendo una conversación a solas sobre esto.

"Has hecho lo que has sentido, no te puedes sentir culpable por eso, yo te voy a apoyar", le decía el tentador, del que ella tiene claro que quiere seuguir cerca porque necesita este apoyo: "He intentado tener menos contacto con Gerard, pero cuando le he visto se me ha pasado".

Gilbert, roto tras su complicada hoguera

Mientras, en 'Villa Montaña', Gilbert contaba a las tentadoras todo lo que había visto y lo que había sucedido: "Ha pasado lo que me estabais diciendo, ha caído". Lo que provocaba una gran sorpresa.

"No sé qué hacer, voy a estar mal todo este tiempo", explicaba él a la mañana siguiente y es que no tiene claro que pueda seguir disfrutando la experiencia.

