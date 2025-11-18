La tensión estalla entre Íñigo y Aroa en 'Gran Hermano 20': ''Estoy hasta las narices de tus monólogos''
La convivencia empieza a hacer mella en los concursantes y cada vez hay más discusiones en la casa de 'Gran Hermano 20'. En esta ocasión, Aroa e Íñigo han protagonizado un encontronazo delante de todos sus compañeros y han dejado ver que cada vez se soportan menos.
La discusión entre ambos ha comenzado en la cocina, pero poco después se trasladaba al salón cuando todos estaban sentados tranquilamente en el sofá y Aroa le preguntaba a Íñigo: ''¿He hecho algo, he matado a alguien? Creo que he hecho la convivencia bastante amena y que nos hemos reído y lo hemos pasado bien''.
Pero Íñigo respondía enfadado: ''Estoy de tus monólogos hasta las narices, no dejas hablar a nadie. Estaba aquí yo tranquilamente contando a personas que me han preguntado y ya tienes que venir a tocar las narices y a soltar tu monólogo''. ''Porque no quiero que se forme una pelea de una tontería'', le contesta ella.
''Yo voy a decir mi opinión, te guste o no, igual que tú vas a decir la tuya, yo simplemente no quiero entrar en debate o entrar en pelea o entrar en tal. Simplemente hemos tenido uno malentendido, mañana si quieres hablamos de buena manera y si no quieres no hablamos'', le reprocha Aroa.
Y afirma que no quiere pelear más: ''No tengo ganas de una pelea gigante, no me apetece, sinceramente, Íñigo, creo que te tengo respeto. A mí me molesta porque yo soy madre y me ha tocado la patata, que era un ejemplo, lo siento por habértelo soltado porque es verdad que te puedes sentar mal y tal, prefiero explicarlo de buena manera, que mañana te quieres sentar conmigo más tranquilo, perfecto, que no, pues cada uno por su lado, Íñigo, ya está, es que no tengo ganas de discutir sinceramente''.
Pero Íñigo no da su brazo a torcer con ella: ''Ahora estás dándote cuenta y te estás cagando los pantalones y estás reculando y estás hablándome de una manera súper educada y condescendiente'', y le explica a Mamadou que está muy cansado de la situación: ''No me apetece más, la tengo más calada, estoy harto. Tengo 32 tacos y tengo mucha calle. Estoy cansado, he venido aquí a hablar tranquilamente y es que no me da ni un minuto de paso''.
