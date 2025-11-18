Logo de telecincotelecinco
Logo de Gran HermanoGran Hermano
Minutados
Gran HermanoAl minuto

Gran Hermano, en directo: martes en Tres Cantos

Dormidos
DormidosMediaset Infinity
Compartir

Íñigo y Edurne temen y desean dar un paso más. Lo temen ambos por si rompe su amistad y justo su temor es lo que más les está separando. Apenas unas horas después, no pueden evitar hablar en términos de lo más directos de su deseo.

Anoche fueron los posicionamientos. Belén y Diego se llevaron la mayoría, pero fue el posicionamiento de Joon en contra de José Manuel el que se hizo protagonista. La contundencia de Joon dejó sorprendidos a todos cuando el coreano acusó a José Manuel de falta de humildad al tiempo que aseguró que él llegaría con Edurne a la final. Íñigo se pone serio y declara que él no va a dar pie a Joon para que le intente ridiculizar y opina que que todo ha sido un montaje que no le ha salido bien al coreano: "Joon es un mal actor...Ha montado un show barato".

Por lo demás en la casa son conscientes de que hay dos grupos y, aunque Mamadou pide juicios individuales, el conjunto parece estar funcionando con esta división. Para ver cómo sigue, conectamos con la casa.

Y seguimos

Con todos dormidos.

Empezamos

Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos en sus camas, de momento.

Temas