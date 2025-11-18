Y seguimos

Ada Sastre 18 NOV 2025 - 08:13h.

Íñigo cree que Edurne y él se están distanciando: ''Las cosas han cambiado, la realidad no es la que esperaba''

Íñigo y Edurne temen dar un paso en falso, pero no pueden evitar tener una conversación de lo más picante

Joon se posiciona detrás de José Manuel: "Quiero echarte antes de que aprendas la humildad porque, si la aprendes, puedes llegar a la final..."

Íñigo y Edurne temen y desean dar un paso más. Lo temen ambos por si rompe su amistad y justo su temor es lo que más les está separando. Apenas unas horas después, no pueden evitar hablar en términos de lo más directos de su deseo.

Anoche fueron los posicionamientos. Belén y Diego se llevaron la mayoría, pero fue el posicionamiento de Joon en contra de José Manuel el que se hizo protagonista. La contundencia de Joon dejó sorprendidos a todos cuando el coreano acusó a José Manuel de falta de humildad al tiempo que aseguró que él llegaría con Edurne a la final. Íñigo se pone serio y declara que él no va a dar pie a Joon para que le intente ridiculizar y opina que que todo ha sido un montaje que no le ha salido bien al coreano: "Joon es un mal actor...Ha montado un show barato".

Por lo demás en la casa son conscientes de que hay dos grupos y, aunque Mamadou pide juicios individuales, el conjunto parece estar funcionando con esta división. Para ver cómo sigue, conectamos con la casa.