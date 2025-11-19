Surgen las dudas en Darío al ver en la segunda hoguera cómo avanza Almudena

telecinco.es 19 NOV 2025 - 22:56h.

Darío está agobiado y tiene miedo de que Almudena no quiera salir con él en la hoguera final

El principal miedo de Darío en 'La isla de las tentaciones 9' al ver las imágenes de Almudena en la hoguera: “Se puede dar cuenta de que sin mí es feliz"

Compartir







La tensión se pudo cortar durante la segunda hoguera de los chicos en 'La isla de las tentaciones 9'. Darío ha reaccionado a las imágenes de su pareja, Almudena, en las que uno de los tentadores de Villa Playa jugaba con ella lamiéndole un poco de mermelada de su pierna y el hombro: "Mírale la cara que tiene, tío", le decía a sus compañeros.

En las primeras imágenes que Sandra tiene para el concursante, se ha visto cómo Borja sentaba a Almudena y bailaba con ella de manera "sensual" durante una fiesta y, a continuación le daba un beso en el cuello a la malagueña. A Darío se le han abierto los ojos de incredulidad al ver las imágenes de su pareja con el tentador. "Lo que yo siento vamos genial, pero me veo súper bien, ¿sabes? El roce hace el cariño", decía Almudena mientras hablaba con Sandra en la habitación. El malagueño no ha dicho casi nada al ver esas imágenes, sorprendido por lo que salía en la tablet.

"No quisiera ver conexión, me daría miedo"

"Ella va a su ritmo, pero estoy viendo que ya se está soltando. Veo los roces y me da cosa", reconocía Darío en la hoguera después de ver el primer vídeo de su pareja. Sandra le ha preguntado cómo ve a Almudena en estas imágenes: "Están todo el día pegado. En la otra hoguera no la vi tan cómoda. Yo creo que el chip le ha cambiado y se va a dejar llevar", admitía.

Darío cree que su pareja puede avanzar más con Borja, pero espera "que no avance mucho más" y que sepa poner freno: "Me tiene desconcertado. No sé cómo interpretar que el roce hace el cariño". Sandra le ha preguntado que si puede haber conexión entre Almudena y su tentador y le ha dicho que en un futuro puede haberla: "No quisiera ver eso, me daría miedo", admitía.

"Se nota que te escucha y que es tu apoyo aquí. De aquí puede salir de todo, hay gente que se enamora y todo", le decía Helena, a lo que Almudena ha respondido que no sabe qué hacer. Darío está agobiado al ver que su pareja está disfrutando en Villa Playa y comenzando a soltarse: "Estoy cagado. Voy a peor... Como se replantee la relación...", decía el malagueño.

El miedo de Darío de cara a la hoguera final

"¿Sabes que me da también miedo? Que lleguemos a la hoguera final y que ella me diga que no quiere nada más porque no quiera darme más oportunidades", explicaba Darío. El participante ha admitido que Almudena le ha pedido muchas veces que cambiase: "Es lo único que me ha pedido a mi. Esta era la prueba de fuego", reconocía.

La presentadora le ha preguntado por qué no es capaz de cambiar por su pareja y Darío ha respondido que no sabe: "No lo sé. Te lo juro, es una niña increíble y no sé por qué no doy el paso a demostrarle que le quiero. Estoy enamorado de Almudena. Lo es todo para mi", terminaba. ¿Será capaz Darío de cambiar su actitud y demostrarle a Almudena lo que ella le pide? ¿Lograrán superar esta "prueba de fuego"?