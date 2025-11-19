Pedro Jiménez 19 NOV 2025 - 22:16h.

En la pasada entrega de 'La isla de las tentaciones 9', Darío protagonizaba su mayor acercamiento con Cristina en las hamacas de 'Villa Montaña' y a todos nos surgía una duda: ¿pasó algo debajo de ese cojín que la tentadora ponía entre medias de los dos para que no se viera nada? Pues bien, esto es algo que hemos podido saber durante la entrega de este miércoles.

En primer lugar, remontándonos al momento entre Darío y Cristina, era el propio andaluz el que quitaba el cojín para no generar dudas o interpretaciones erróneas. Pero los tocamientos de Cristina a Darío que hemos visto este miércoles hablan por sí solos, además de los aspavientos de ambos, una clara prueba de que la tensión sexual reinaba en todo momento entre ambos. Y también miradas que lo dicen todo.

"Nunca pensé que alguien me fuera a gustar tanto aquí", aseguraba Cristina, algo que extrañaba a Darío, que repreguntaba de nuevo si "¿tanto?", a lo que la tentadora canaria afirmaba. No obstante, hemos visto a un Darío que no se ha tirado todavía a la piscina, "sin arriesgarse", como bien ha dicho ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9'. Y es que cualquier fallo puede hacer estallar a la tentación... y también a Almudena, cuando vea todas estas imágenes.

Tras este momento, al día siguiente, Érika no ha tardado en preguntar a Cristina por ese momento que ha protagonizado con Darío y que va a dar mucho que hablar dentro de la villa. Ante el si ha pasado algo o no de Érika, Cristina ha negado con la cabeza... medio sonriendo. Un "no" que pocos los que estaban ahí presentes se han creído. De hecho, Juanpi ha bromeado: "Es un: no te lo quiero contar".

"Hay cosas que no se pueden decir", ha sentenciado Cristina, sembrando la duda total en sus compañeros de villa y también en todos los televidentes.