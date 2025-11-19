Patricia Fernández 19 NOV 2025 - 22:38h.

Así ha reaccionado Gilbert al conocer las consecuencias de haberse ido a 'Villa Playa' en la primera hoguera

Gilbert se desahoga con Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9' y le cuenta el motivo por el que ha caído en la tentación: “¿Das por finalizada la relación?”

Los chicos se han enfrentado a su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones 9', donde iban a poder imágenes de sus parejas o no: Sandra Barneda comunicaba la sanción para Gilbert, después de su irrupción en 'Villa Playa', ante todos sus compañeros, algo que el participante no se esperaba en este momento.

"Que una de las parejas haya caído en la tentación es muy difícil de sostener, pero la tristeza, la rabia, la decepción... todo eso no puede justificar cualquier comportamiento jamás y menos aquí que, como os dije, es un lugar sagrado", entonaba Sandra Barneda y se dirigía directamente a Gilbert: "Os lo digo a todos, pero especialmente a ti, ha llegado el momento de conocer las consecuencias de sus actos".

Gilbert no puede estar en la hoguera ni ver sus imágenes

Él aseguraba "no saber" si estaba preparado a conocer esta sanción después de su huida de la primera hoguera al descubrir la infidelidad de Claudia y la presentadora procedía a comunicárselo: "Gilbert, desde este momento estás expulsado de la hoguera. Tu comportamiento, no solo no termine ver imágenes de Claudia, sino que no te permite estar en esta valiosa ceremonia. Necesito que abandones ahora mismo la hoguera".

Gilbert recibía el apoyo de sus compañeros y este les pedía algo: "Os pido, por favor, que si os ponen imágenes que las veáis y luego me lo contáis, pero verlo porque lo necesito saber, en serio os lo digo".