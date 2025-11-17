Pedro Jiménez 17 NOV 2025 - 22:17h.

Después de una primera hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 9' llena de tensión, lágrimas y decisiones que es posible que marquen un antes y un después en la villa, este lunes ha llegado la hoguera de los chicos. Y con ello, la de Darío, que nos ha dejado una profunda reflexión envuelta en el miedo que tiene de que Almudena, su pareja, tenga -o pueda llegar a tener- una conexión real por Borja, su tentador favorito en 'Villa Playa'.

Y es que el andaluz, como le ha confesado a Sandra Barneda, es consciente de que Almudena puede llegar a tener conexión con alguien y tentarse, "pero no caer". Y ha agradecido, en parte, que Borja "haga todo lo posible" para que Almudena se lo pase bien en su villa e intente vivir esta aventura al máximo, algo que en una de las primeras ceremonias de collares parecía casi imposible.

Sandra Barneda ha dado paso a las imágenes de Almudena, en donde podemos ver a la pareja de Darío soltándose cada vez más con Borja y manteniendo una agradable conversación en las hamacas de su villa junto al tentador. Un tentador que le confiesa a Almudena que le apetece abrirse más con ella: "Hay momentos en los que simplemente me apetece más estar contigo". "Pues hazlo", le dice Almudena, tras lo que le añade que siente que Borja "sí es una tentación para ella", y muestra su 'preocupación' ante ello tapándose la cara con la mano y resoplando.

Darío reacciona a las imágenes de Almudena

"Yo no la veo cómoda", ha señalado Darío reaccionando a las imágenes de su pareja Almudena. Según Darío, Borja "no es su tentación": "A lo mejor tampoco encuentra a nadie y el chaval pues va en busca de ella. Se está dejando tentar para intentar vivir la experiencia y hacer lo que yo le he pedido que haga". Y es que Darío, como bien ha explicado momentos después ante las cámaras de 'LIDLT 9', tiene un miedo por encima de todos: que Almudena se dé cuenta en su villa que puede "estar feliz" sin Darío a su lado: "Tengo ese miedo. Más que a conectar con alguien, a que se dé cuenta de que puede no estar conmigo o no me necesita, y pueda estar feliz".

La preocupación que Darío tiene de Almudena

Posteriormente, Darío ha confesado que le preocupa mucho la dependencia que Almudena tiene de él: "Si a lo mejor un día yo no estoy o salgo, quiero que esté tranquila... ella se sobrepreocupa siempre. Y todo el rato. Eso me condiciona. Si salgo y sé que no se queda bien, yo no me quedo a gusto".