Elena Gortari, Rosanna Zanetti y Mery Turiel hablan de los problemas de la convivencia y aquellos que no soportan tener

La reflexión de los colaboradores que abre el debate sobre las parejas en 'Gran Hermano 20': "La confianza da asco"

La fiesta anual de 'GHD' permitió a numerosas influencers y famosas elegir sus mejores galas acordes con el dress code de la fiesta cuya norma era ir vestida en tonalidades rojizas como el color cherry o berenjenas. Por el photocall de la mencionada celebración desfilaron rostros tan conocidos de nuestro país como Dulceida, Rosanna Zanetti, Lola Lolita, Elena Gortari y Mery Turiel. Todas ellas quisieron hablar con esta web en exclusiva sobre cómo es realmente la convivencia y los problemas que menos soportan tener dentro de ella y que viven continuamente los concursantes de 'Gran Hermano'.

Lo peor que llevan de la convivencia es...

La convivencia no siempre es fácil y puede ser motivo de ruptura sino se llega a un acuerdo o colaboración entre la pareja o compañeros de piso. El hecho de convivir con otra persona resulta ser una prueba de fuego que marca un punto de inflexión en las relaciones, pero ¿qué es lo peor de ella? Las famosas de nuestro país han contado en exclusiva para esta web aquello que peor llevan o que no soportan a la hora de compartir espacio con otros seres humanos: "Quiero ir al baño y está ocupado. Mira, no ha habido momentos en el día, puesto justo coincidimos. Ese momento es matador porque es que no lo puedes evitar, es algo físico, lo odio", señala la influencer Elena Gortari que hace unos meses confirmó su relación con Juan Pérez.

Mery Turiel es toda una experta en eso de la convivencia, pues ella ha pasado por todas las fases: la de vivir en familia, con compañeros de piso y, ahora, en pareja: "He convivido a lo largo de mi vida con mi familia, con amigas, con pareja... Y aprendes a tener tus límites inquebrantables y también depende mucho de cuánto quieres a esa persona", dice la influencer recalcando que el cariño también va de la mano con la paciencia. "Es importante hacer una escala de valores y de importancia y entender dónde tienes que ceder y hablar mucho", dice Mery, ya que cree que hay personas que están "hechas para convivir" capaces de encontrar un punto intermedio, pero que hay otras que "por mucho que se empeñen...". Para ella también la convivencia es "una prueba de fuego para la pareja" y considera que siempre habrá momentos en los que hay que ceder, siempre y cuando no sean cosas "para tí importantísimas".

La mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti, ha querido sincerarse sobre qué es lo peor que lleva ella de la convivencia y cuál es su red flag dentro de ella.

