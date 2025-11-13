El conflicto por la comida vuelve a encender 'Gran Hermano 20' y abre un debate en plató: ¿cómo reaccionarían los colaboradores dentro de la casa?

La última discusión en 'Gran Hermano 20' entre Mamadou y José Manuel —una bronca que ha vuelto a encender la convivencia— no solo ha revolucionado a los seguidores del reality: también ha provocado un pequeño terremoto entre los colaboradores de 'Vamos a ver', que no han podido evitar ponerse en la piel de los concursantes, y en exclusiva para esta web.

El estallido entre ambos participantes llega en una semana marcada por la tensión en la casa, con el tema de la comida convertido ya en un clásico que se repite edición tras edición. Y precisamente por eso, quisimos preguntar en el plató de 'Vamos a ver' cómo gestionarían ellos un conflicto así.

La respuesta del trío de colaboradores —Adriana Dorronsoro, Alejandra Rubio y Pepe del Real— no solo dejó ver sus límites personales, sino que provocó más sorpresa de la esperada. Cada uno de ellos ofreció una visión completamente diferente sobre hasta dónde llegarían, qué actitudes tolerarían y en qué momento “saltarían” dentro de una convivencia tan extrema como la del reality.

Lo interesante es que sus posturas no se centraron únicamente en la bronca del día, sino en un debate más profundo: qué tipo de compañero serían ellos realmente dentro de la casa. Desde quienes ponen el foco en el orden y la limpieza, hasta quienes reconocen que la injusticia es su punto débil… y quienes se ven incapaces de soportar determinados comportamientos sin estallar.

En una edición en la que cada pequeño gesto está generando posiciones muy marcadas dentro y fuera de la casa, estas reflexiones de los colaboradores han abierto una nueva conversación entre la audiencia:

¿Quién de ellos encajaría mejor en 'Gran Hermano' y quién sería el primero en abandonar por puro estrés de convivencia? Si quieres descubrir quién dice que “no aguantaría ni dos días”, quién reconoce que “saltaría” ante determinadas actitudes y quién sorprende con una visión mucho más conciliadora, puedes ver aquí el vídeo con todas sus reacciones. Dale play.

Miguel Frigenti, Violeta Crespo, Belén Rodríguez, Bea Retamal y Maica Benedicto han experimentado lo que supone estar semana tras semana aislado de la realidad, conviviendo con otras personas que no pertenecen a tu círculo de amigos y rodeados de cámaras que graban cada instante de tu vida. Por este motivo, los cinco colaboradores han querido expresar sus mejores consejos para los concursantes que entrarán hoy en la casa pasando así del anonimato a ser un personaje público: "Que no intenten crearse un personaje, ni intenten hacer las cosas por crear vídeos y que disfruten", ha señalado Belén Ro, a la que le importa mucho que los concursantes se diviertan porque eso hará que el espectador también lo haga. Por su parte, Miguel Frigenti - que participó en 'Gran Hermano Dúo' a principios de este año - tiene muy reciente su paso por la casa, por lo que, basándose en su propia experiencia, ha querido trasladar un buen consejo a los nuevos concursantes que tiene que ver con el miedo a exponerse a la audiencia y ser nominado por sus compañeros, y también les ha pedido que "sean ellos mismos" y "no se dejen nada en el tintero" porque así, cuando sean expulsados, estarán contentos con su trayectoria en el reality. Dale play.