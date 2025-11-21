Los familiares y defensores respondieron desde plató a la pregunta que nunca antes se había planteado: si pudieran nominar, ¿a quién elegirían?

Algunos optaron por señalar solo un nombre; otros reprodujeron el sistema oficial y asignaron tres, dos y un punto, ¡dale play!

En un ejercicio inédito y realizado desde plató exclusivamente para nuestra web, los defensores de los concursantes respondieron a una de las preguntas más esperadas por los seguidores del programa: si ellos pudieran nominar dentro de la casa, ¿a quién elegirían?

La dinámica, lejos de quedarse en un simple trámite, permitió ver posicionamientos claros. Participaron Mónica, hermana de Diego; Conchi, madre de José Manuel; Sandra, hermana de Belén; Sandra, prima de Edurne; Desirée, hermana de Saray; Sebastián, primo de Aquilino; Jorge Juan, amigo de Paula; Sindy, hermana de Aroa; y Marian, hermana de Cristian. Cada uno expresó su respuesta desde su propio criterio, dejando ver que las percepciones fuera de la casa a veces difieren —o coinciden— con lo que se vive dentro.

Las razones que dieron se movieron principalmente entre dos líneas. Por un lado, quienes escogerían a sus nominados en función del juego que aportan al concurso: el movimiento, la estrategia y la convivencia como motor del reality. Por otro, quienes lo harían atendiendo al trato que han mantenido con sus defendidos, valorando actitudes, gestos, tensiones y relaciones construidas durante las semanas de convivencia.

El formato de respuesta también varió. Mientras algunos se limitaron a señalar a una única persona, otros optaron por reproducir el sistema oficial del programa asignando tres, dos y un punto, como si estuvieran dentro del confesionario. Aunque estas nominaciones no tienen efecto real en el concurso, sí ofrecen una lectura interesante: reflejan cómo se perciben las dinámicas de la casa desde el exterior por parte de quienes conocen personalmente a los concursantes y viven cada gala, debate y prueba con implicación directa.

El interés ahora está en observar si esta visión externa coincide con la percepción del público y si, en próximas nominaciones oficiales, la audiencia terminará alineándose con los defensores o tomando un camino completamente distinto. La conversación queda abierta, pero una cosa es segura: por primera vez, ellos también han jugado. Dale play y no te lo pierdas.

