Los nominados Diego, Belén y José Manuel se juegan una expulsión muy igualada esta semana en ‘Gran Hermano 20’, mientras sus defensoras comparten su visión sobre el momento que atraviesan dentro del concurso

¿Están los nominados mostrando su verdadero juego? Sus defensoras lo tienen claro y apuntan a lo que podría cambiar si continúan en la casa, ¡dale play!

Compartir







La noche promete emociones fuertes en ‘Gran Hermano 20’. Diego, Belén y José Manuel protagonizan una de las votaciones más reñidas hasta ahora, con porcentajes que se mantienen ajustadísimos y sin un claro favorito para abandonar la casa. El público, que sigue votando desde la app de Mediaset Infinity, tendrá la última palabra en una expulsión que ya se vive como una de las más decisivas de la edición.

Aunque es apenas la tercera expulsión de la edición, internamente ya se percibe como un punto clave: los tres implicados forman parte de dinámicas y vínculos relevantes dentro de la convivencia y su salida podría descolocar alianzas, estrategias y roles que parecían cristalizarse en los últimos días.

En exclusiva para esta web, hemos hablado con las personas que los representan en plató. Más allá del cariño personal, hay un hilo común en sus discursos: los tres sienten que su concursante aún no ha mostrado todo lo que puede aportar al formato.

Mónica, hermana de Diego, sostiene que su evolución dentro del concurso está todavía a medio camino y que queda una parte de su personalidad por descubrir. Conchi, madre de José Manuel, pone el foco en el hecho de que la nominación llegó por azar y no como consecuencia de conflictos, tramas o comportamientos dentro de la casa. Sandra, hermana de Belén, defiende el recorrido de la gallega y confía en que aún hay margen para que la audiencia conecte con ella. Sus declaraciones dejan un subtexto claro: para ellos, la expulsión llega demasiado pronto para cualquiera de los tres. Dale play y no te pierdas sus respuestas.

¿Qué les queda por demostrar a los nominados?

Más allá de la votación ajustada, la gran pregunta que planea esta semana es qué recorrido podría tener cada nominado si supera esta expulsión. Los tres han mostrado facetas distintas durante su paso por la casa, pero también han dejado la sensación de estar en un punto de desarrollo aún temprano dentro del juego. Además, según sus defensoras, los tres comparten un punto en común: su historia dentro del reality parece todavía incompleta. Precisamente por eso, independientemente del resultado, esta expulsión marcará un antes y un después en el ritmo de la edición. ¡Dale play!

Noah y Sofía tienen claro quien se va esta noche

Noah y Sofía, la pareja y primeras expulsadas de 'Gran Hermano 20', tambi�én han compartido desde plató y en exclusiva con esta web su pronóstico sobre la expulsión de esta noche. Ambas lo tienen claro y no han dudado en argumentar su elección: “No tiene autocrítica, es muy cabezón”, aseguran con firmeza. Dale play para conocer su respuesta.