Un ajustado duelo entre Diego y Belén deja a Diego como el nuevo expulsado de 'Gran Hermano 20'
Giro radical en unas nominaciones de 'Gran Hermano 20' por grupos marcadas por complicados dilemas ¡los inmunes lo cambian todo!
En construcción.
A dormir
Ya se van a la cama. Al menos Cristian, que le da un besito a algo pequeñito que a oscuras no se ve. Tambi�én le dice "te quiero" a ese algo pequeñito, así que apuesto por foto o medalla, pero sobre todo apuesto a que tiene relación con su hija, de la que también hablaba con Patricia en la cocina.
Cristian reza sus oraciones y a drmir.
Empezamos con luz
"No soy tan bueno, es que hablo con respeto", le dice Cristian a Patricia en la cocina al decirle ella que le parece muy bueno. Para compensar le dice también que cuando le veía en "Uno de GH" no se lo creía. Le parecía además que era "un poco creído, chulete". Sí, tenemos a Cristian y Patricia hablando en la cocina a las ocho de la mañana y me temo que sin dormir. El caso es que Patricia ahora ha cambiado su opinión sobre él y le parece muy bueno y, además, muy seguro. "Se me ha roto un poco", contesta él a lo de la seguridad. Y explica que ha sido por la ruptura con la madre de su hija. Patricia le dice que es normal y Cristian sigue: "pero nunca lo he sacado", a lo que añade que no es lo mismo seguridad que prepotencia. Nos va a salir Cristian rebozado de piropos. Y en solo diez minutos.