Lara Guerra 22 NOV 2025 - 00:03h.

Rodri se pronuncia tras el debate junto a sus compañeros: "Es nuestro turno"

Rodri relata todo lo que Helena le hizo en su relación y le reprocha su actitud en 'La isla de las tentaciones 9': "Eso para mí son cuernos"

Durante el primer debate de 'La isla de las tentaciones 9' Helena se abría al hablar sobre su relación con Rodri y confesaba que pese a algún que otro "error", jamás había puesto los cuernos a su pareja. Sin embargo, desde el primer instante de Rodri en el programa ha dejado claro que el objetivo principal de la pareja es que ella le demuestre que puede confiar.

Desde el debate de los chicos se visualiza en las primeras imágenes de la isla actuando desde la rabia: "Entré con mucha rabia. Yo me estoy viendo y veo que tengo mucha rabia, mucho odio hacia ella. Es verdad que si yo he decidido perdonar esas cosas, no puedo estarle machacando y recriminando todo eso''. Además, Rodri confiesa que ella le dejaba varias veces cuando salía de fiesta y al día siguiente le pedía volver. Todas estas veces para él son deslealtades: " 'te dejo, me pongo a hablar contigo, salgo de fiesta, al día siguiente volvemos', eso para mí son cuernos, es que son cuernos''.

Rodrigo López, tras el debate de 'LIDLT 9': "Es nuestro turno"

Sin embargo, en todo momento aclara que siguió con ella porque "quería cambiar y mejorar como persona". Después de que todos los chicos profundizaran en sus sentimientos y sensaciones al verse en sus primeros programas, Rodri aprovechaba la ocasión para subir unas imágenes en sus redes sobre el debate.

Pero no solo eso, bajo ellas, la pareja de Helena lanzaba una indirecta que dejaba las redes ardiendo: "¡Hola familia! Ya tenéis disponible en Mediaset Infinity el debate de los chicos. Es nuestro turno. Y ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno".