En el primer 'Debate de la isla de las tentaciones', Helena se sinceraba sobre el desgaste de su relación con Rodri y, pese a que admitía que había tenido ''errores'', aclaraba que nunca le había puesto los cuernos a su chico. Tras sus palabras, llega el turno de Rodri, que se abre por completo en el plató del debate.

Rodri explica a qué se refiere cuando habla de deslealtades continuas en su relación: ''A ver, yo a 'La isla de las tentaciones' entré con mucha rabia. Yo me estoy viendo y veo que tengo mucha rabia, mucho odio hacia ella. Es verdad que si yo he decidido perdonar esas cosas, no puedo estarle machacando y recriminando todo eso''.

Pero continúa y explica que ella le dejaba para volver al día siguiente con él: ''Hasta ahí llego, vale, pero ella durante la relación es que me ha faltado al respeto muchas veces. Sandra, pues vamos a ver si ella un día coge, 'te dejo, me pongo a hablar contigo, salgo de fiesta, al día siguiente volvemos', eso para mí son cuernos, es que son cuernos''.

''Porque no es una vez, es que son muchas veces'', revela, y explica por qué siguió con ella pese a las deslealtades: ''Porque como ella ha dicho ahí, ella quería cambiar, mejorar como persona. Yo la ayudé, quería mejorar y yo la apoyé en ese proceso'', admite Rodri a Sandra Barneda.

Helena entró en el reality muy preocupada por su relación y habló sobre todo lo que había pasado fuera de la isla con Rodri. Entre otras cosas, contó la desconfianza que él tiene en ella y aseguró que “la relación ahora está muy mal”. En 'El debate de las tentaciones', Helena se abrió por completo y contó a fondo todo lo ocurrido.