Descubre lo que ocurrió durante y después del tenso momento

Gilbert se fuga de la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' y llega a Villa Playa al descubrir la infidelidad de Claudia: "¡Cogedlo!"

Compartir







Gilbert protagonizó uno de los momentos más tensos en 'La isla de las tentaciones 9', tras ver las imágenes de Claudia cayendo en la tentación con Gerard. Su reacción fue lanzar la tablet por los aires y darse a la fuga en dirección a Villa Playa mientras Sandra Barneda trataba de pararle, sin éxito. Pero esto no quedó ahí, la presentadora le sancionó sin ver ni una sola imagen en la siguiente hoguera.

Durante ‘El debate de las tentaciones’ los protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones 9' han visto las imágenes inéditas de lo que ocurrió antes, durante y después de la fugaz huida de Gilbert, además de la reacción de Claudia y Gilbert se ha pronunciado sobre lo ocurrido en plató.

En las imágenes inéditas en las que se ve a Claudia llorando a mares tras ver a Gilbert en Villa Playa, ella no se arrepiente: ''Me siento muy mal. No siento que si volviera atrás no lo haría porque lo haría'', le explica a Gerard. Minutos más tarde se la ve hablando con Sandra: ''Me ha parecido raro, entiendo lo que ha dicho, pero por otra parte pienso que en ese momento me daba más tranquilidad veros a vosotras o a él''.

Gilbert confiesa el verdadero motivo de su huida a la otra villa

Sandra le pregunta a Gilbert sobre lo que ocurrió ese día y qué le llevó a reaccionar así: ''Pues mira, Sandra, yo me considero un chico, la verdad es que tranquilo, pero en ese momento como que me hizo clic la cabeza, en plan, no te esperas que tu pareja te vaya a fallar de esa manera. Y me sentí como con mucha rabia y necesitaba ir a Villa Playa a decirle un par de cosas, la verdad''.

La presentadora quiere saber qué le quería decir a Claudia y él lo confiesa: ''Pues que me había decepcionado un montón. Que por qué lo había hecho, pero ella lo único que decía es 'ven, ven, ven', pero no venía''.

Y reacciona a las palabras de Claudia en las imágenes inéditas en las que admite que ''lo volvería a hacer'' y que ''no se iba a arrepentir'': ''A lo mejor he estado en una relación de mentira, la verdad''.