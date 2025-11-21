Juanpi da la cara en 'El Debate de las Tentaciones': "Quería que saliera de mi boca antes de que ella lo descubriera"

Inédito | La dura confesión de Claudia sobre su relación con Gilbert: "Me siento responsable de que no tiene familia"

En el casting de ‘La isla de las tentaciones 9’, nos encontramos con una inesperada confesión por parte de Juanpi: le había sido infiel a Sandra en el pasado. Estas palabras sorprendieron a muchos, pero, sorprendieron aún más cuando Sandra Barneda, durante la segunda hoguera, le pregunta directamente al participante si le ha sido desleal a su pareja y este lo niega.

Y es que Juanpi, al ver las imágenes en las que Sandra se besa con Andrea, confiesa sentirse mal por la infidelidad que acaba de descubrir por parte de su novia: “Me falta hasta el aire, no puedo hablar”, llegó a decir. Ante esto, la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ le preguntó por su pasado infiel y él lo negó. Ahora llega el momento de que Juanpi se confiesa en ‘El Debate de las Tentaciones’.

La confesión de Juanpi sobre su infidelidad a Sandra

Es Sandra Barneda quien, en el plató de ‘El Debate de las Tentaciones’, le pregunta directamente a Juanpi por qué hizo esta confesión sobre su pasado infiel en el casting: “Yo sé que está fatal lo que he hecho, lo admito, pero yo quería que, en algún momento, ella lo supiera”, comienza a decir. Admite que fue un cobarde, pero tiene más que decir al respecto.

“Antes de que la chavala viera que entraba en ‘La isla’ y lo contara ella, pues lo cuento yo, sale de mi boca y ya está”, añade Juanpi. Las reacciones en plató, no tardan en surgir: “Cuando tú has puesto los cuernos y no te dolía, cuando te los ponen te fastidia porque te lo han devuelto, mi vida, eso es así”, son las palabras de Marta Peñate (con quien ya ha tenido un enfrentamiento previo en plató minutos antes) tras escuchar sus explicaciones.

Sandra Barneda le reprocha a Juanpi: “Me mentiste”

Por su parte, Alejandra Rubio considera que el gesto de Juanpi al contarlo en el casting y no confesárselo a la propia Sandra “es súper cobarde” y le pregunta por qué no tuvo el valor de confesarle siquiera a Sandra Barneda que le había puesto los cuernos cuando la presentadora se lo preguntó en la segunda hoguera. “Me mentiste a mí”, le reprocha Barneda a Juanpi cuando Alejandra ha recordado este momento.

“No te podía decir ‘lo sé, tío’, no te lo podía decir. Estaba alucinando contigo”, añade la presentadora de 'El Debate de las Tentaciones'. Juanpi se excusa alegando que ya no sabía quién lo sabía y quién no.