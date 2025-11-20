Leticia Requejo, Miguel Ángel Nicolás y María Ruiz analizan cómo será el futuro de Gilbert y Claudia tras haber caído en la tentación y lo que deberían hacer como pareja

¿Caerá Darío en la tentación traicionando a Almudena en 'La isla de las tentaciones'? Los colaboradores responden

Las hogueras de 'La isla de las tentaciones' están más emocionantes que nunca. Superada la primera hoguera - donde Gilbert descubrió que la primera infidelidad de esta edición ha sido protagonizada por su novia, Claudia, y su tentador VIP, Gerard - las parejas han ido concienciadas, tras el paso de los días y viendo cómo cada vez se sienten más a gusto con los solteros, de la índole de las imágenes que podrían ver en la famosa tablet que ejerce como anfitriona de sus encuentros con Sandra Barneda.

Gilbert ha protagonizado la primera carrera en el reality cuando decidió saltarse todas las normas y acudir corriendo a 'Villa Playa' para reclamarle a su pareja lo que había hecho con Gerard. El de Mallorca decidió hacer borrón y cuenta nueva y dejarse llevar con la soltera con la que más siente una conexión: Noelia. ¿Qué pasará entre Gilbert y Claudia? ¿Se perdonarán mutuamente las infidelidades?

El futuro de Gilbert y Claudia, analizado por los colaboradores

Después de ver a su novio entrar en 'Villa Playa', Claudia reconoce que estuvo en 'shock', pero no se arrepintió de haberse besado en el jacuzzi con su tentador, ni mucho menos de tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, ella cree que Gilbert sí que sería capaz de perdonarle la infidelidad. Miguel Ángel Nicolás, colaborador de 'El tiempo justo, el programa que dirige Joaquín Prat, ha analizado cómo ha actuado la pareja determinando qué futuro sería el mejor para los dos: "Estaba claro que bien no estabais, vuestra relación no iba a ningún lado así que, qué mejor que partir peras, que os separéis, que cada uno disfrute y luego es que ni volváis. Ni os planteéis ir a la hoguera, apagarlo todo, echad agua a la hoguera e iros a vuestra casa", señala el colaborador con el humor que le caracteriza. Otras tertulianas que han querido dar su opinión al respecto han sido Leticia Requejo y María Ruiz, como puedes ver dándole play al vídeo que encabeza la noticia.

¿Podría Claudia arrepentirse de su infidelidad?

Claudia ha confesado que se ha dado cuenta de que Gilbert no es la persona con la que tendría que estar y cada vez se está abriendo más con Gerard, en cuanto a sentimientos nos referimos. Pero aún no ha visto que el que era su pareja también ha caído en la tentación con Noelia. Los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones', Marta Peñate, Arantxa Coca, Lucía Sánchez y Manuel González han opinado al respecto: "No quería al novio para nada", "Le va a doler el dolor que él sienta, se va a arrepentir en ese sentido" o "Creo que no está enamorada de él", son algunas de las declaraciones que han hecho nuestros expertos en la isla.