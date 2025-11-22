Ada Sastre 22 NOV 2025 - 10:09h.

Aquilino se sincera sobre sus sentimientos hacia Paula: "Si ella no tuviera pareja creo que sí habría la posibilidad de tener algo". "Aún estoy a tiempo de no hacerme daño".

Aroa se enfrenta a Cristian al aconsejarle que sea más ella misma. Aroa: "No hemos venido a un resort"

'Gran Hermano. El Debate', con Ion Aramendi al frente, acogerá una expulsión sorpresa con Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena como nominados

Rocío y Desirée sacaron ayer información de sobra para estar de charla el finde entero. Y todo lo demás está en el minutado. Vamos a resumir y vamos por partes. Les decía Aquilino a las andaluzas que si Paula no tuviera pareja, podría ser que él tuviera posibilidades. De momento sólo afirma que está a tiempo de no hacerse daño. Edurne sigue con la cosa de que Íñigo y ella se gustan, que él siente más y ella menos y que son muy diferentes; aunque poco después vuelven a las andadas y se tientan el uno al otro con un beso que nunca se dan.

Resulta que dice Cristian que Patri "le cuadra" y como antítesis anoche le descuadró Aroa. Tuvieron un rifirrafe porque él le dijo a ella que no pensara tanto en el público y ella le reprochó que no se lo dijera a solas. No tardaron en sellar la paz, aunque luego Aroa se desahogó con Íñigo y criticaba a Cristian diciendo que quiere quedar bien con todo el mundo. Almudena también piensa algo parecido: opina que Cristian "se sienta con todas para hacer la sesión". Por último, tenemos a Joon, que no le gustan los cambios de humor de Íñigo. Le aconseja a Patri que se aleje de él y esté más con Jonay. Aunque Patri de momento con quien parece sentirse cómoda es con Lorena. Tal vez también con Cristian y con esto volvemos al inicio de este párrafo.

Ninguno se espera en la casa lo que se les viene mañana: una gala con expulsión sorpresa. Se la juegan Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon o Lorena y antes de nada tienen que enterarse algunos de que están nominados. Pero eso es mañana, tenemos dos días enteros por delante. Así que sin perder un minuto, conectamos con la casa.