Nuevo enfrentamiento entre Cristian y Aroa: "Podría decir muchas cosas de ti"

Gran Hermano 22 NOV 2025

Cristian le ha aconsejado a su compañera que sea ella misma en lugar de pensar en el público, un consejo que la andaluza no se ha tomado bien

Gran Hermano, en directo: Aroa sobre Patricia: "Pero es que a P también pienso que le atrae"

Cristian y Aroa han protagonizado un tenso encontronazo en la casa de Tres Cantos. El madrileño y la andaluza no tienen demasiado buen feeling y ha quedado patente durante la madrugada del sábado. Mientras todos estaban reunidos en la cocina comentando las últimas novedades de la convivencia, Cristian le daba a Aroa un consejo que ella no había pedido y que hacía saltar a malagueña.

Cristian cree que Aroa no debe pensar tanto en lo que el público quiere ver y que debería centrarse más en ser ella misma. Aroa, que no lleva demasiado bien eso de que le digan cómo deben hacer las cosas, se ha defendido asegurando que es ella misma en todo momento, pero que no se debe olvidar que les están pagando por estar ahí y se deben al público del reality:

"No hemos venido a un resort. Esto me lo podías haber dicho a solas y no delante de la gente... Yo podría decir muchas cosas de ti que no voy a decir". Cristian no se quedaba callado ante la inesperada respuesta de su compañera: "Dilas, te doy permiso para que lo digas en voz alta". Pero ella no entraba al trapo. Para más inri, Josema echaba sal a la herida y le decía a Aroa que exagera todo demasiado: "Si en la calle fueras así no podrías tener pareja porque nadie te soportaría, y sí has tenido parejas".

La discusión de Cristian con Aroa continuaba en el dormitorio hasta que finalmente llegaban a una tregua. Él le pedía perdón a su manera: "Perdón si te ha molestado lo que te he dicho, pero he dicho lo que pienso". Ella le reprochaba de nuevo que se lo dijera en público: "La próxima vez te lo digo en privado". ¿Durará la paz entre los concursantes?

