Gran Hermano 21 NOV 2025 - 14:40h.

Edurne se sincera con Belén y le dice lo que piensa con respecto a su posicionamiento

Mamadou y Jonay se enfrentan durante el directo de la gala: "Me molesta que me digas 'vete con los animales"

Compartir







Tenso momento que se vivió la noche del jueves durante la emisión de la gala en directo de 'Gran Hermano 20'. Edurne aprovecha que Patricia ha salido de la pajarera para contarle que Belén no fue sincera con ella durante los posicionamientos de esta semana y, además, le recrimina a Belén que no haya sido sincera con ese tema.

"No fuiste sincera con lo de Patri", vemos que le dice Edurne a Belén durante su conversación. Se refiere a que Belén se posicionó detrás de Patri para que se marchara de la casa. La gallega se dispone a dar sus explicaciones, pero Edurne la interrumpe, visiblemente molesta por lo que hizo: "No vamos a volver a repetir esto, ya lo hemos hablado".

PUEDE INTERESARTE Iñigo acaba completamente roto tras cortar su relación con Edurne y se termina liando

El choque entre Edurne y Belén por su posicionamiento en contra de Patri

Edurne le quiere hacer ver que Belén tenía que decidir entre cuatro nominados, no entre dos (Aroa y Patricia) y Belén le explica que no quería que se fuese nadie. Edurne se enfada por segundos y le recuerda a Belén que eligió a Patri como expulsada de entre los cuatro, aunque Belén insiste que le dijo "entre Aroa y ella".

Llegados a este punto, Belén quiere zanjar la discusión con Edurne: "Da igual, no nos vamos a entender. Punto", pero Edurne insiste en qué fue lo que sucedió el día de los posicionamientos. "Tú querías que se fuese ella y no pasa nada, no eres ni mejor ni peor persona por eso", remata Edurne. Pero Belén no está de acuerdo.

Este domingo, expulsión sorpresa en 'Gran Hermano. El Debate'

Este domingo, a partir de las 23:00 horas, 'Gran Hermano. El Debate' vivirá una expulsión sorpresa entre los nominados de esta semana (Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena). De la mano de Ion Aramendi, la casa despedirá a un nuevo concursante y, a continuación, habrá nominaciones.