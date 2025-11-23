La hermana de Cristian cree que su paso por el reality está mostrando una versión más madura, aunque teme que la atención sobre su atractivo físico eclipse su personalidad y evolución dentro del programa, ¡dale play!

Cristian, de 33 años y procedente del mundo de la feria, llegó a ‘Gran Hermano 20’ con un propósito claro: "ser feliz y disfrutar" después de —como él mismo asegura— haber pasado toda su vida intentando hacer felices a los demás. Sin embargo, su primera semana dentro de la nueva casa está siendo todo menos tranquila.

El concursante, que ya dio que hablar en ‘Uno de GH20’ antes de entrar en la convivencia oficial, se ha convertido en el protagonista absoluto del último revuelo en el reality: su faceta de rompecorazones está revolucionando el ambiente y ya ha puesto a media casa patas arriba.

"Me da pena que se centren en que es guapo"

Marian, su hermana, ha hablado en exclusiva con esta web para valorar estos primeros días, marcados por la intensidad emocional… y los flechazos. Según ella, Cristian no busca conflictos ni historias sentimentales dentro del concurso, pero sus actitudes espontáneas, cercanas y cariñosas han generado inquietudes, sonrisas… y más de un quebradero de cabeza entre las chicas. Además, hace balance de cómo está viendo el concurso de su hermano.

Un debate cargado de tensión y sorpresas

La semana no solo viene cargada de emociones, sino también de tensión: Cristian está nominado. Tras la prueba por equipos en la última gala, el grupo ganador —Edurne, Íñigo, Jonay y José Manuel— se aseguró la inmunidad y obtuvo el poder de cambiar las nominaciones en secreto, lo que dio lugar a un giro radical en la lista final.

Los nominados que se jugarán la expulsión esta semana son: Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena. Ellos se enterarán durante la gala de su situación y desde ese momento dependerán por completo del público y de los votos a través de la app de Mediaset Infinity.

Tras la expulsión, los concursantes vivirán una nueva ronda de nominaciones, mientras se analiza la última hora de la convivencia, marcada por emociones, celos, estrategias y convivencia al límite. Todo se descubrirá este domingo, a partir de las 23:00h, en ‘Gran Hermano. El Debate’, con Ion Aramendi al frente.

